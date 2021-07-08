Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта

Дисклеймер. Эта новость – инсайд. Мы не доверяем инсайдам, потому что они часто не очень правильно доносят информацию, либо не доносят ее совсем. Но Сергей Егоров – один из самых больших инсайдеров в спортивных медиа, и он часто дает правдивую информацию про сборную.

РФС уволил Станислава Черчесова спустя 5 лет после назначения на должность тренера сборной России. Под его руководством команда провела 57 матчей, выиграла 25 раз, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 21 встрече. Теперь РФС расторгает контракт с Черчесовым.

Соглашение с ним заканчивалось в декабре-2022, и за досрочное увольнение он должен был получить неустойку в размере зарплаты за полтора года. Сергей Егоров пишет, что Черчесов отказался от этой неустойки.

Другой крупный инсайдер Иван Карпов говорит, что РФС все же выплатит неустойку Черчесову в размере 300 млн рублей. Егоров уже прокомментировал инсайд так:

«300 млн – нет. Эта цифра – то, что осталось по контракту. Надеюсь, все слова, сказанные в узком кругу, будут подтверждены на деле. Иначе предстоит огромный скандал. Где вспомнят и историю со 100 млн перед Евро. О которой все забыли, но которую внезапно вспомнили и обналичили».