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Футбол
РФС займется развитием футбола на Алтае
3 часа назад
На сайте РФС появилось заявление о заключении соглашения с Министерством спорта РФ о сотрудничестве в развитии футбола на Алтае. Главные пункты:
- Соглашение действует до 2030 года.
- В регионе откроют два футбольных отделениях. В существующих спортшколах будут секции для девочек.
- В футбол будут вовлечены учащиеся школ, учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов
- К 2024-му две команды из республики Алтай будут представлены на межрегиональных турнирах под эгидой Союза федераций футбола «Сибирь».
- К тому же году в муниципальных образованиях региона появится не менее семи инфраструктурных объектов. Среди них - два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1500 мест, а также мини-футбольная площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.
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