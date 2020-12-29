РФС займется развитием футбола на Алтае

На сайте РФС появилось заявление о заключении соглашения с Министерством спорта РФ о сотрудничестве в развитии футбола на Алтае. Главные пункты:

Соглашение действует до 2030 года.

В регионе откроют два футбольных отделениях. В существующих спортшколах будут секции для девочек.

В футбол будут вовлечены учащиеся школ, учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов

К 2024-му две команды из республики Алтай будут представлены на межрегиональных турнирах под эгидой Союза федераций футбола «Сибирь».

К тому же году в муниципальных образованиях региона появится не менее семи инфраструктурных объектов. Среди них - два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1500 мест, а также мини-футбольная площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.