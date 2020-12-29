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РФС займется развитием футбола на Алтае

3 часа назад

На сайте РФС появилось заявление о заключении соглашения с Министерством спорта РФ о сотрудничестве в развитии футбола на Алтае. Главные пункты:

  • Соглашение действует до 2030 года.
  • В регионе откроют два футбольных отделениях. В существующих спортшколах будут секции для девочек.
  • В футбол будут вовлечены учащиеся школ, учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов
  • К 2024-му две команды из республики Алтай будут представлены на межрегиональных турнирах под эгидой Союза федераций футбола «Сибирь».
  • К тому же году в муниципальных образованиях региона появится не менее семи инфраструктурных объектов. Среди них - два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1500 мест, а также мини-футбольная площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.
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