4 февраля состоятся выборы президента и исполкома РФС

Действующим президентом РФС является Александр Дюков. Но сегодня РФС в официальном телеграм-канале выпустил новость по поводу обновления на должности.

4 февраля пройдет конференция, на которой: а) Будет выбран новый президент РФС; б) Будут выбраны члены исполкома союза.

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