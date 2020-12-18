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Футбол
Александр Дюков
4 февраля состоятся выборы президента и исполкома РФС
вчера, 17:50
Действующим президентом РФС является Александр Дюков. Но сегодня РФС в официальном телеграм-канале выпустил новость по поводу обновления на должности.
4 февраля пройдет конференция, на которой: а) Будет выбран новый президент РФС; б) Будут выбраны члены исполкома союза.
Еще новости в телеграм-канале РФС за сегодня:
- Исполком РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены Исполнительного комитета УЕФА.
- Исполком РФС заключил новый контракт на 4 года с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым.
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