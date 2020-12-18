РФС
Футбол
Александр Дюков
Поделиться:
Комментарии:
0
#РФС #Футбол #Александр Дюков

4 февраля состоятся выборы президента и исполкома РФС

вчера, 17:50

Действующим президентом РФС является Александр Дюков. Но сегодня РФС в официальном телеграм-канале выпустил новость по поводу обновления на должности.

4 февраля пройдет конференция, на которой: а) Будет выбран новый президент РФС; б) Будут выбраны члены исполкома союза.

Еще новости в телеграм-канале РФС за сегодня:

  • Исполком РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены Исполнительного комитета УЕФА.
  • Исполком РФС заключил новый контракт на 4 года с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Арбитров того матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
Таблица РПЛ перед зимним перерывом
Результаты матчей 19 тура РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РФС
#Футбол
#Александр Дюков