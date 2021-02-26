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#Кубок России #Футбол #РФС

РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России с марта на апрель

35 минут назад
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«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
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