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РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России с марта на апрель
35 минут назад
- Четвертьфинальные матчи Кубка России пройдут на 7 и 8 апреля, говорится в решении исполкома РФС.
- Игры изначально планировались на начало марта, но сдвинулись после переноса встречи 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом». Из-за непогоды игру, запланированную на 22 февраля, перенесли на 3 марта.
- В течение трех дней после этого матча должна пройти жеребьевка четвертьфинала.
- В 1/4 финала уже вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».
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