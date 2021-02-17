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#Доменико Тедеско #Футбол #РПЛ #Спартак #РФС

РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на три игры

час назад

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско 21 декабря был дисквалифицирован на три игры за поведение во время матча против «Сочи».

Клуб подал жалобу в РФС, но 17 февраля она была отклонена апелляционным комитетом.

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