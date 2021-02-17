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РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на три игры
час назад
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско 21 декабря был дисквалифицирован на три игры за поведение во время матча против «Сочи».
Клуб подал жалобу в РФС, но 17 февраля она была отклонена апелляционным комитетом.
- Тедеско пропустит матчи «Спартака» в РПЛ против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо».
- В кубковой игре против «Динамо» он может присутствовать на привычном месте.
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