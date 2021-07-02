РФС перевел «Чайку» в низший дивизион за участие в трех договорных матчах

«Чайка» переведена из второго по силе дивизиона в третий решением Российского футбольного союза (РФС). Причина – в организации трех договорных матчей в сезоне-2018/19.

Речь идет о двух матчах ПФЛ (с «Ангуштом» и «Дружбой») и одной игре 1/32 финала Кубка России (с «Армавиром»). Во всех этих играх «Чайка» победила.

По итогам того сезона «Чайка» заняла первое место в ПФЛ и вышла во вторую по силу лигу России – ФНЛ. С тех пор она играла в ФНЛ.

РФС еще в декабре расследовал игру Кубка России и пожизненно отстранил исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна и судью Максима Матюнина. Теперь отстранены еще два человека: судья Сергей Костевич (пожизненно) и инспектор Валерий Булыгин (на пять лет).

В прошлом сезоне ФНЛ «Чайка» заняла 12-ю строчу. По регламенту ее место теперь займет вылетевшая «Томь». Но официального решения еще нет.