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#Чайка #ФНЛ #РФС #ПФЛ

РФС перевел «Чайку» в низший дивизион за участие в трех договорных матчах

02 июля, 17:13

«Чайка» переведена из второго по силе дивизиона в третий решением Российского футбольного союза (РФС). Причина – в организации трех договорных матчей в сезоне-2018/19.

  • Речь идет о двух матчах ПФЛ (с «Ангуштом» и «Дружбой») и одной игре 1/32 финала Кубка России (с «Армавиром»). Во всех этих играх «Чайка» победила.
  • По итогам того сезона «Чайка» заняла первое место в ПФЛ и вышла во вторую по силу лигу России – ФНЛ. С тех пор она играла в ФНЛ.

РФС еще в декабре расследовал игру Кубка России и пожизненно отстранил исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна и судью Максима Матюнина. Теперь отстранены еще два человека: судья Сергей Костевич (пожизненно) и инспектор Валерий Булыгин (на пять лет).

В прошлом сезоне ФНЛ «Чайка» заняла 12-ю строчу. По регламенту ее место теперь займет вылетевшая «Томь». Но официального решения еще нет.

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Источник:
сайт РФС
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