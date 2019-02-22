Александр Дюков
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Зенит
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#Александр Дюков #Зенит #РФС

Новый президент РФС – Александр Дюков. Это официально, но ответ все знали заранее

22 февраля 2019, 12:33

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков был единственным кандидатом на выборах. 

Коротко о нем:

  • До футбола работал в руководстве «Газпром Нефть».
  • Уже сотрудничал с РФС и разрабатывал для него проект «Стратегии 2030».
  • 51 год.
  • Называет лимит искусственным барьером и хочет, чтобы РФС сам зарабатывал.
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