Станислав Черчесов
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РФС расторг контракт с Черчесовым
08 июля, 15:56
Станислав Черчесов стал тренером сборной России в 2016 году. С того момента под его руководством сборная участвовала на двух крупных турнирах:
- ЧМ-2018 – дошла до четвертьфинала.
- Евро-2020 – не вышла из группы.
Официально для России последний Евро завершился 21 июня. Но РФС расторг с Черчесовым контракт только 8 июля.
Слова президента РФС Александра Дюкова:
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».
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