РФС расторг контракт с Черчесовым

Станислав Черчесов стал тренером сборной России в 2016 году. С того момента под его руководством сборная участвовала на двух крупных турнирах:

ЧМ-2018 – дошла до четвертьфинала.

Евро-2020 – не вышла из группы.

Официально для России последний Евро завершился 21 июня. Но РФС расторг с Черчесовым контракт только 8 июля.

Слова президента РФС Александра Дюкова:

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».