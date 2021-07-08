Станислав Черчесов
Евро-2020
РФС
Россия
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#Станислав Черчесов #Евро-2020 #Россия #РФС

РФС расторг контракт с Черчесовым

08 июля, 15:56

Станислав Черчесов стал тренером сборной России в 2016 году. С того момента под его руководством сборная участвовала на двух крупных турнирах:

  • ЧМ-2018 – дошла до четвертьфинала.
  • Евро-2020 – не вышла из группы.

Официально для России последний Евро завершился 21 июня. Но РФС расторг с Черчесовым контракт только 8 июля.

Слова президента РФС Александра Дюкова:

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

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Источник:
официальный сайт РФС
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