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Исполком РФС назвал сборную сезона-2020/21 РПЛ. Туда попали Деспотович, Макаров, Лесовой и Самошников

5 часов назад

Исполком РФС утвердил сборную прошлого сезона РПЛ, состоящую из 33 игроков. Вот состав.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»);

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»);

Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);

Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);

Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);

Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

Правые центральные нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);

Левые центральные нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

  • Из «Зенита» в нее вошли 9 игроков.
  • Из «Локомотива» – 5.
  • Из «Спартака» – 5.
  • Из ЦСКА – 4.
  • Из «Краснодара» – 1.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер РФС
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