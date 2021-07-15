Исполком РФС назвал сборную сезона-2020/21 РПЛ. Туда попали Деспотович, Макаров, Лесовой и Самошников
Исполком РФС утвердил сборную прошлого сезона РПЛ, состоящую из 33 игроков. Вот состав.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);
Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»);
Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»);
Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);
Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);
Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);
Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);
Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);
Правые центральные нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);
Левые центральные нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
- Из «Зенита» в нее вошли 9 игроков.
- Из «Локомотива» – 5.
- Из «Спартака» – 5.
- Из ЦСКА – 4.
- Из «Краснодара» – 1.