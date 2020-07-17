Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч за 🖕 фанатам, Карпина – на 100 за слова про «Роспотребнадзор-лигу»

Итоги заседания комитета по этике РФС:

🖕 Генеральный директор «Локо» Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей. Он показал средний палец фанатам своей команды.

🔞 Генеральный директор «Зенита» Медведев оштрафован на 200 тысяч. Он сказал, что имитация полового акта Дзюбы и Азмуна – намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче.

🤐 Главный тренер «Ростова» Карпин оштрафован на 100 тысяч. Он назвал РПЛ «Роспотребнадзор-лигой».