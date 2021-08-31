РФС и клубы РПЛ отложили решение по реформам чемпионата России. Предложения по формату турнира доработают

31 августа Российский футбольный союз (РФС) и клубы Премьер-лиги провели собрание. Ожидалось, что на нем клубы проголосуют по реформам футбола в России, но в итоге решение отложили.

РФС доработает предложения по формату. В них учтут пожелания клубов РПЛ. Крайний срок – 4 октября.

Конкретики пока нет. Известно, что РФС дорабатывает формат «Юпитер 16». Он предполагает проведение чемпионата в два этапа.

На первом команды сыграют 24 матча по швейцарской системе, на втором шесть лучших команд сыграют десять матчей друг против друга и определят чемпиона.

Также на собрании обсудили изменение лимита на легионеров. Клубы согласились на его смягчение, но конкретики тоже пока нет. РПЛ сформирует рабочую группу и направит РФС предложения.