РФС проверит арбитра Станислава Васильева из-за судейской ошибки. Он временно отстранен от матчей чемпионата России

Об отстранении Станислава Васильева объявил Ашот Хачатурянц – председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

Решение принято после заседания экспертно-судейской комиссии. Она посчитала, что Васильев ошибочно не поставил пенальти в концовке матча «Ротор» – «Ахмат» 1 мая.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ротора».

В концовке матча игрок «Ротора» не попал по мячу в своей штрафной и ударил соперника. Васильев не назначил пенальти в этом моменте.

РФС назвал это «грубейшей ошибкой, несопоставимой с профессиональным уровнем судьи РПЛ». Васильева отстранили на время проверки от матчей чемпионата России. Вернется ли он к работе, решат по итогам проверки.

Отстранение Васильева произошло через месяца после пожизненного отстранения арбитра Михаила Вилкова. РФС объяснял его «серьезными ошибками», а решение Союза подержали клубы РПЛ. В их заявлениях говорилось, что они приветствуют «жесткие решения» судейского комитета.