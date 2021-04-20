Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова

Все это похоже на показательную операцию по уничтожению арбитра. Отягчающее обстоятельство: Вилков уже отстранялся от работы в этом сезоне. Хачатурянц выписывал ему испытательный срок после октябрьской игры «Краснодара» и «Рубина». Вилков пропустил девять туров РПЛ, поработал на двух матчах ФНЛ, но в феврале вернулся.

Позже Хачатурянц уже мягче раскрыл, что значит отстранение Вилкова по утрате его доверия. Здесь повлияло и первое отстранение, и грубые ошибки в матче «Локомотива» и «Ростова». Сложилось все вместе, поэтому Хачатурянц больше не видит Вилкова главным арбитром на любом профессиональном уровне.

Вилков узнал об отстранении из интернета. «Спартак» выиграл при нем только четыре раза

Сам Вилков активизировался уже в момент первых новостей об отстранении. Записался в приемную к Хачатурянцу: «Хочу пообщаться с руководителем лично – откровенно и по-мужски». Хачатурянц тут же ответил, что сейчас находится не в Москве. Потом добавил: «Но, честно говоря, нам и говорить не о чем». Пока он не готов к личному разговору с Вилковым.