Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
Вилков наказан. За что?
Помним, что «Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1). Помним эту игру по вратарским историям (читайте тут и тут). Помним основные судейские решения Михаила Вилкова, который был главным арбитром того матча. Он удалил Гиговича из «Ростова», а в другом моменте поставил пенальти в ворота «Ростова». Крыховяк забил – оба момента повлияли на исход матча.
Что было дальше:
- Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что Вилков больше не будет судить футбольные матчи. Он отстранен пожизненно.
- Шесть клубов выступили в поддержку решения Хачатурянца. В каждом из заявлений была обязательная похвала его действий и реформ.
- Экспертно-судейская комиссия единогласно определила ошибки судьи Вилкова в ключевых моментах. Все восемь экспертов высказались в пользу этих ошибок – 8:0.
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Все это похоже на показательную операцию по уничтожению арбитра. Отягчающее обстоятельство: Вилков уже отстранялся от работы в этом сезоне. Хачатурянц выписывал ему испытательный срок после октябрьской игры «Краснодара» и «Рубина». Вилков пропустил девять туров РПЛ, поработал на двух матчах ФНЛ, но в феврале вернулся.
Позже Хачатурянц уже мягче раскрыл, что значит отстранение Вилкова по утрате его доверия. Здесь повлияло и первое отстранение, и грубые ошибки в матче «Локомотива» и «Ростова». Сложилось все вместе, поэтому Хачатурянц больше не видит Вилкова главным арбитром на любом профессиональном уровне.
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Сам Вилков активизировался уже в момент первых новостей об отстранении. Записался в приемную к Хачатурянцу: «Хочу пообщаться с руководителем лично – откровенно и по-мужски». Хачатурянц тут же ответил, что сейчас находится не в Москве. Потом добавил: «Но, честно говоря, нам и говорить не о чем». Пока он не готов к личному разговору с Вилковым.
Журналист Павел Городницкий обратил внимание на порядок действий при отстранении: «Это работает чуть иначе: ЭСК, признание ошибки, спокойное отстранение». Тут же вышла ситуация, что глава судейства публично пробивал отстранение Вилкова еще до официального признания его ошибок в игре. И в этом его эмоционально поддержали клубы.
За карьеру Михаил Вилков чаще всего работал на матчах с участием «Зенита». К этой весне их набралось 36. «Зенит» победил в этих играх 25 раз и дважды проиграл. Вилков со смехом рассказывал, что не сам назначает себя на эти игры. Неожиданное совпадение: в этом сезоне он только раз обслуживал игру «Зенита». Это был матч «Зенита» и «Локомотива» за Суперкубок.
«Зенит» не делал никаких заявлений против Михаила Вилкова. Открыто выступили «Спартак», «Рубин», «Ростов», ЦСКА, «Краснодар» и «Ахмат». Каждый из этих клубов давно сталкивался с проблемами и ошибками при судействе Вилкова. Особенно интересна статистика «Спартака» в матчах, где главным арбитром был Вилков: четыре победы, девять ничьих, 14 поражений.
У других клубов-противников Вилкова все не так плохо:
- «Рубин»: 4 победы, 11 ничьих, 7 поражений.
- «Ростов»: 13 побед, 6 ничьих, 9 поражений.
- ЦСКА: 16 побед, 5 ничьих, 5 поражений.
- «Краснодар»: 11 побед, 6 ничьих, 10 поражений.
- «Ахмат»: 4 победы, 3 ничьи, 2 поражения.
Владелец «Спартака» Леонид Федун даже говорил, что при судействе Вилкова можно не выходить на матч. Вилков постоянно отвергал разговоры о любых заговорах против «Спартака». ЦСКА тоже выступал против него, но делал это мягче. За ЦСКА все объяснял Роман Бабаев: требовал алгоритм назначений и последовательность в принятии решений.
Вилков сталкивался с агрессией от фанатов «Спартака». Рассказывал в интервью Sport24: «Все знают, что один из их любимых выездов — в Краснодар. Меня часто узнают, и приятного в этих встречах мало. Особенно, когда «Спартак» проиграет. Помню, летел как-то раз, и они все начали, как один: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»
Михаилу Вилкову 41 год. Это отстранение почти точно означает завершение его карьеры. Вилкова спрашивали об остановке судейской карьеры еще год назад – тогда он как раз получил должности в нижегородском футболе. Он отвечал, что еще поработает и заканчивать не планирует. Только говорил о разных обязанностях, которые останутся у него и без судейства.