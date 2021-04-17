Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
Сергей Песьяков – один из заметных игроков в матче «Локомотива» и «Ростова». Он неудачно проявил себя уже на четвертой минуте. Принял мяч от защитника, но сразу отбросил его на Франсуа Камано. Игрок «Локомотива» забивал уже в пустые ворота. Интересно, что в Кубке России Камано тоже вкатывал мяч в пустые ворота, но тогда вратарь «Сочи» из них убежал.
Сразу после этого гола комментаторы «Матч ТВ» и некоторые фанаты вспомнили цитату Валерия Карпина. В 2013 году он еще работал в «Спартаке», где тренировал Песьякова. Из вратарей в той команде были Андрей Дикань, Артем Ребров и Сергей Песьяков.
Карпин выделял именно Песьякова: «Я был уверен, что Песьяков будет играть. А он будет играть, пока я тренер. Уверен, что из всех вратарей российской Премьер-лиги он лучше всех играет ногами». Цитата позже разошлась на фанатские мемы.
Андрей Дикань потом объяснял ту ситуацию с выбором вратарей. Карпин подбирал основного вратаря «Спартака» через игру ногами – так и поверил в Песьякова. Сам Дикань такому футболу никогда не обучался, поэтому и остался только вторым вратарем на скамейке.
Журналист Sports.ru Глеб Чернявский брал интервью у Песьякова, где спрашивал о той легендарной цитате Карпина. Во время того разговора Песьяков вспоминал, что Карпин показывал игру ногами в воротах даже на собственном примере.
Еще раньше он вспоминал: Карпин всегда делал акцент на игре ногами. Идея состояла в контроле мяча, чтобы делать много передач. В таком футболе участвовал и вратарь. В «Ростове» Песьяков теперь играет в похожий футбол – часто пасуется с защитниками.
Сейчас Песьяков – основной вратарь «Ростова». Перед стартом весенней части сезона команда претендовала на зону Лиги чемпионов. Сейчас клуб опустился на девятое место в РПЛ. Весной «Ростов» выиграл один из семи матчей, а Песьяков только дважды не пропустил.
В матчах с «Локомотивом» Песьякову регулярно не везет. В марте 2020-го «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. Песьяков поучаствовал в моменте с первым голом. Крыховяк исполнил дальний удар, мяч попал в штангу, а потом залетел в ворота от головы Песьякова.
Сейчас все закончилось так: