Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику

Сразу после этого гола комментаторы «Матч ТВ» и некоторые фанаты вспомнили цитату Валерия Карпина. В 2013 году он еще работал в «Спартаке», где тренировал Песьякова. Из вратарей в той команде были Андрей Дикань, Артем Ребров и Сергей Песьяков.

Карпин выделял именно Песьякова: «Я был уверен, что Песьяков будет играть. А он будет играть, пока я тренер. Уверен, что из всех вратарей российской Премьер-лиги он лучше всех играет ногами». Цитата позже разошлась на фанатские мемы.

Андрей Дикань потом объяснял ту ситуацию с выбором вратарей. Карпин подбирал основного вратаря «Спартака» через игру ногами – так и поверил в Песьякова. Сам Дикань такому футболу никогда не обучался, поэтому и остался только вторым вратарем на скамейке.

Журналист Sports.ru Глеб Чернявский брал интервью у Песьякова, где спрашивал о той легендарной цитате Карпина. Во время того разговора Песьяков вспоминал, что Карпин показывал игру ногами в воротах даже на собственном примере.