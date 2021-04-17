«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки

Гильерме – основной вратарь «Локомотива». В этом сезоне он провел 22 матча, 12 раз отыграл на ноль. В прошлом туре Гильерме отбил десять ударов в матче против «Спартака». Там же случился конфликт с фанатами, после которого Гильерме получил дисквалификацию на два матча. Потому что показывал неприличные жесты трибунам.

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«Локомотив» борется за места в Лиге чемпионов, а весной выдал победную серию. Дисквалификация Гильерме началась с игры против «Ростова». Клуб подготовил к этой игре большую акцию в поддержку вратаря. В составе «Локомотива» вышел Антон Коченков. Объявлял этот состав сам Гильерме – на пару минут он переквалифицировался в диктора.