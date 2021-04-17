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#Гильерме #РПЛ #Футбол #Локомотив

«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки

6 часов назад

Официальный сайт «Локомотива»

Гильерме – основной вратарь «Локомотива». В этом сезоне он провел 22 матча, 12 раз отыграл на ноль. В прошлом туре Гильерме отбил десять ударов в матче против «Спартака». Там же случился конфликт с фанатами, после которого Гильерме получил дисквалификацию на два матча. Потому что показывал неприличные жесты трибунам.

РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки

«Локомотив» борется за места в Лиге чемпионов, а весной выдал победную серию. Дисквалификация Гильерме началась с игры против «Ростова». Клуб подготовил к этой игре большую акцию в поддержку вратаря. В составе «Локомотива» вышел Антон Коченков. Объявлял этот состав сам Гильерме – на пару минут он переквалифицировался в диктора.

Фанаты «Локомотива» переоделись в специальные футболки с первым номером и фамилией Гильерме. «Мы – «Локо»! Мы – вместе!» – на нее нанесена такая надпись. Позже фанаты вывесили огромный баннер в поддержку Гильерме. Вратарь на нем хлопал. Акция совпала с первым голом «Локомотива» в ворота «Ростова».

Майку взял даже Станислав Черчесов. «Локомотив» назвал это акцией против расизма:

«Локомотив» поддержал Гильерме еще в момент объявления наказания. Часть заявления: «Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение».

Гильерме после игры против «Спартака» писал просто: «Продолжаем!» 

«Локомотив» без него так отыграл с «Ростовом»:

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 4
Жемалетдинов 6
Крыховяк 65
Эдер 90
4:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Хаджикадунич 33
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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