«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки
Гильерме – основной вратарь «Локомотива». В этом сезоне он провел 22 матча, 12 раз отыграл на ноль. В прошлом туре Гильерме отбил десять ударов в матче против «Спартака». Там же случился конфликт с фанатами, после которого Гильерме получил дисквалификацию на два матча. Потому что показывал неприличные жесты трибунам.
РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки
«Локомотив» борется за места в Лиге чемпионов, а весной выдал победную серию. Дисквалификация Гильерме началась с игры против «Ростова». Клуб подготовил к этой игре большую акцию в поддержку вратаря. В составе «Локомотива» вышел Антон Коченков. Объявлял этот состав сам Гильерме – на пару минут он переквалифицировался в диктора.
Фанаты «Локомотива» переоделись в специальные футболки с первым номером и фамилией Гильерме. «Мы – «Локо»! Мы – вместе!» – на нее нанесена такая надпись. Позже фанаты вывесили огромный баннер в поддержку Гильерме. Вратарь на нем хлопал. Акция совпала с первым голом «Локомотива» в ворота «Ростова».
Майку взял даже Станислав Черчесов. «Локомотив» назвал это акцией против расизма:
«Локомотив» поддержал Гильерме еще в момент объявления наказания. Часть заявления: «Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение».
Гильерме после игры против «Спартака» писал просто: «Продолжаем!»
«Локомотив» без него так отыграл с «Ростовом»: