Гильерме ошибся три раза за два месяца. Но все не так плохо и однозначно

«Локомотив» проиграл «Ахмату» 2:3. Все ругают Гильерме за второй пропущенный гол. Но мы не согласны, что он явно ошибся.

Гильерме быстро вводил мяч в игру. Крыховяк видел его и открывался. Но не смотрел по сторонам, а справа его накрывал соперник. Гильерме тоже не увидел, что пас могут накрыть, и сам Крыховяк не смотрел по сторонам. Тут виноваты оба.

Уже в штрафной Гильерме дважды не повезло: сначала был неожиданный рикошет, а потом он споткнулся об Игнатьева. Сложно назвать это ошибкой.