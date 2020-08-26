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Гильерме ошибся три раза за два месяца. Но все не так плохо и однозначно

26 августа, 21:35
Валера Полевиков

«Локомотив» проиграл «Ахмату» 2:3. Все ругают Гильерме за второй пропущенный гол. Но мы не согласны, что он явно ошибся.

Гильерме быстро вводил мяч в игру. Крыховяк видел его и открывался. Но не смотрел по сторонам, а справа его накрывал соперник. Гильерме тоже не увидел, что пас могут накрыть, и сам Крыховяк не смотрел по сторонам. Тут виноваты оба.

Уже в штрафной Гильерме дважды не повезло: сначала был неожиданный рикошет, а потом он споткнулся об Игнатьева. Сложно назвать это ошибкой.

Третий гол Гильерме пропустил между ног, но и там ситуация неоднозначная – Бериша выходил с ним один на один.

Какие были ошибки до этого матча?

После возобновления чемпионата Гильерме явно ошибался трижды:

• Против «Крыльев» странно сыграл на выходе и пропустил между ног.

 

• С ЦСКА потерял ворота, и ему забили в ближний угол.

В этом сезоне – одна ошибка:

• Со «Спартаком» не сыграл на выходе, когда нужно было сокращать расстояние – Ларссон наказал.

***

Гильерме часто критикуют еще и потому, что он всегда ошибается зрелищно. Мы собирали все его грубые ошибки в один материал прошлой осенью. Плюс он основной вратарь сборной – давление и внимание в несколько раз сильнее.

Хотя по цифрам он не так плох. В прошлом сезоне он отбивал 77% ударов, летевших в ворота (седьмой показатель в лиге). В этом (до этого матча) у него было 80% сейвов – тоже приличный показатель.

Все фото: РПЛ
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