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РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки
57 минут назад
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрел обращения «Локомотива» и «Спартака», поступившие после матча 11 апреля.
О каких обращениях идет речь:
- Судейство. «Спартак» просил рассмотреть три эпизода, в двух из которых игроки «Локомотива» якобы сыграли руками в штрафной.
- Оскорбления. «Локомотив» обратился в РФС из-за кричалок болельщиков «Спартака» в адрес вратаря Гильерме. Но «Спартак» заявил, что Гильерме сам провоцировал фанатов.
- Нарушение регламента. «Спартак» показал видео, как представитель «Локомотива» Станислав Сухина входил в судейскую комнату перед матчем. Это нарушение правил, которое можно расценить как неправомерное воздействие на официальных лиц матча.
Итоги заседания Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС (КДК РФС):
- Судейство. Решения арбитра поддержали и поставили ему высокую оценку.
- Оскорбления. Гильреме дисквалифицирован на два матча за провокации болельщиков. «Спартак» получил штраф в 500 тысяч рублей за расисткие скандирования болельщиков и один матч без зрителей условно. Испытательный срок продлится до конца сезона. В РФС считают, что конфликт спровоцировал Гильерме. Он показал жест болельщикам после гола «Локомотива», а потом фанаты «Спартака» ответили ему.
- Нарушение регламента. Заседание по этому делу перенесено на 16 апреля.
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