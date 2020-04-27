РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона в ФНЛ и ПФЛ

«Матч ТВ» обладает следующей информацией:

• Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершает, если к 30 апреля не будет ясности по конкретным срокам возобновления сезона.

• Если сезон не возобновится, в РПЛ выйдут две первые команды ФНЛ. Сейчас это «Ротор» и «Химки».

• Но если снимется «Армавир», таблицу возглавит «Торпедо» – оно проиграло во втором круге, но получит три технических очка.

• Обмен клубов между ФНЛ и ПФЛ возможен в двух вариантах: исходя из регламента по турнирной ситуации на данный момент или из ФНЛ никто не вылетит, а команды ПФЛ добавят к имеющимся.

27 апреля состоится видеоконференция с участием представителей РФС.