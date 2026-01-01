Сергей Лапочкин

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Арбитр Сергей Лапочкин отстранен на десять лет. Он не доложил УЕФА о предложении повлиять на исход матча
#Сергей Лапочкин
Футбол
Судья Лапочкин отстранен от футбола на 90 дней. Он не рассказал, что его просили повлиять на результат матча
#Сергей Лапочкин
Футбол
РФС проверил арбитра Лапочкина на детекторе лжи
#Сергей Лапочкин
Все новости
Материалы
Русский судья Лапочкин отстранен на три месяца. До этого он проходил полиграф и фигурировал в деле по Латвии
#Сергей Лапочкин
Все материалы