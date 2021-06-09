Сергей Лапочкин
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#Сергей Лапочкин

Арбитр Сергей Лапочкин отстранен на десять лет. Он не доложил УЕФА о предложении повлиять на исход матча

2 часа назад

УЕФА завершил дисциплинарное дело против Сергея Лапочкина и на десять лет запретил ему работать в футболе. Решение официальное, оно опубликовано на сайте УЕФА

  • Дело против Лапочкина открыли весной 2020 года. Тогда УЕФА стало известно, что ему предлагали повлиять на результат матча отбора в Лиге Европы.
  • Арбитры обязаны рассказывать чиновникам о таких ситуациях. Но Лапочкин этого не сделал.
  • Официальных подробностей о деле практически нет. Источник «Чемпионата» утверждал, что Лапочкин  отказался от предложения, а дело возбудили потому, что он не рассказал о контакте с мошенниками.

Обновление: УЕФА также дисквалифицировал «Вентспилс» на семь лет, на четыре года – спортдиректора клуба, а владельцу пожизненно запретил работать в футболе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
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