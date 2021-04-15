Судья Лапочкин отстранен от футбола на 90 дней. Он не рассказал, что его просили повлиять на результат матча

«Матч ТВ» рассказал об отстранении Сергея Лапочкина. По этому решению «Матч ТВ» ссылается на службу коммуникаций РФС. Именно там сказали о сроке в 90 дней.

Sport24 и «СЭ» пишут, что отстранение связано с работой Лапочкина на матче «Вентспилс» – «Бордо». Игра прошла 26 июля 2018 года.

Инсайд «СЭ»: Лапочкин не рассказал, что на него выходили люди, которые просили повлиять на результат матча.

«Бордо» выиграл тот матч с минимальным счетом. Сергей Лапочкин не работал на еврокубковых играх с 2019 года.

РФС проверил арбитра Лапочкина на детекторе лжи