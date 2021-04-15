Сергей Лапочкин
Футбол
Судья Лапочкин отстранен от футбола на 90 дней. Он не рассказал, что его просили повлиять на результат матча
4 часа назад
«Матч ТВ» рассказал об отстранении Сергея Лапочкина. По этому решению «Матч ТВ» ссылается на службу коммуникаций РФС. Именно там сказали о сроке в 90 дней.
Sport24 и «СЭ» пишут, что отстранение связано с работой Лапочкина на матче «Вентспилс» – «Бордо». Игра прошла 26 июля 2018 года.
Инсайд «СЭ»: Лапочкин не рассказал, что на него выходили люди, которые просили повлиять на результат матча.
«Бордо» выиграл тот матч с минимальным счетом. Сергей Лапочкин не работал на еврокубковых играх с 2019 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые