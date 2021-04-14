В Англии игрок ударил партнера по команде за плохую игру. Судья был рядом – и выгнал за это
Матч четвертой лиги Англии. «Брэдфорд Сити» против «Гримсби Таун». Самая рядовая игра до конца первого тайма, но во время перерыва случилось необычное. Игрок «Гримсби» Стефан Пейн наорал на партнера по команде Фелипе Мораиса. Потом Пейн стукнул его головой, они пободались.
Этот момент попал в трансляцию, но его плохо видно.
Судья остановил Пейна, который уже уходил в подтрибунное помещение. И показал ему красную карточку. Ага, за фол против своего же игрока!
«Гримсби» проиграл тот матч 0:1 и написал в твиттере: «Проигрываем из-за того, что остались в меньшинстве после того, как Пейн ударил Мораиса. Непростительно».
После матча выяснилось, что Пейн наехал на Мораиса за слабую самоотдачу. Ему не понравилось, как он отрабатывал на фланге.
Лига дисквалифицировала Пейна на три матча, но не факт, что он еще раз сыграет за команду. Тренер «Гримсби» рассержен:
«Эти двое испортили нам всю игру и подвели всех, за что мне очень неловко. Это наше частное дело, но решение не останется тайным, но не уверен, что Пейн выйдет еще за нас в этом сезоне».