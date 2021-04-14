В Англии игрок ударил партнера по команде за плохую игру. Судья был рядом – и выгнал за это

Матч четвертой лиги Англии. «Брэдфорд Сити» против «Гримсби Таун». Самая рядовая игра до конца первого тайма, но во время перерыва случилось необычное. Игрок «Гримсби» Стефан Пейн наорал на партнера по команде Фелипе Мораиса. Потом Пейн стукнул его головой, они пободались.

Этот момент попал в трансляцию, но его плохо видно.