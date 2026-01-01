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Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности
#Андрей Аршавин
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
#Ашот Хачатурянц
День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
#Валерий Карпин
Теперь судьями России руководит португалец. Он играл в театре, работал на матче-триллере «Локомотива» и уже поднимал судейство в четырех странах
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#Витор Перейра
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Что за компания Hypercube готовит большую реформу русского футбола. Как она помогла другим странам? Сколько стоят услуги? Причем тут транспорт?
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Возможные реформы русского футбола: РПЛ в два этапа, из ФНЛ можно вылететь еще осенью, появится новая лига
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#РФС
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Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался
#Станислав Черчесов
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
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Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
#РФС
Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
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РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп
#РПЛ
Чиновники объяснили, почему два матча с коронавирусом решились по-разному – но мы разобрали их слова и не увидели логику
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Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
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#Ахмат
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В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено
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Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
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Меня избегают из-за страха коронавируса. Но я всех понимаю
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7 злых вопросов к реформе Кубка России
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Русскими судьями теперь управляет венгр Кашшаи. Вы его помните: работал на топ-матчах и ошибками повлиял на внедрение видеоповторов
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«Пусть не балаболит своим языком». Что наговорил Егоров во главе департамента судейства за полтора года
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РФС будет комментировать работу судей, штрафовать клубы за их критику и откажется от реформы в ПФЛ
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Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС
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Судейский комитет РФС возглавил гендиректор «Сбербанк Капитал». Егоров пока не уволен
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Почему «Зениту» отказали в регистрации Кокорина
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Семак назвал судей козлами. Извинился, но его все равно могут наказать
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Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние
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Почему на выборах президента РФС был только один кандидат? Разбираем тему
#Александр Дюков