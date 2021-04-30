Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС

В конце марта Тьерри Анри ушел из соцсетей, протестуя против недостаточных усилий по борьбе с расизмом внутри их. В АПЛ продолжаются случаи с расизмом с соцсетях по отношению к темнокожим игрокам.

Близился бойкот соцсетей. В итоге он и случился:

📣 Английская ФА, АПЛ и Чемпионшип объявили о бойкоте соцсетей в период с 30 апреля по 3 мая.