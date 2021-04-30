Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
В конце марта Тьерри Анри ушел из соцсетей, протестуя против недостаточных усилий по борьбе с расизмом внутри их. В АПЛ продолжаются случаи с расизмом с соцсетях по отношению к темнокожим игрокам.
Близился бойкот соцсетей. В итоге он и случился:
📣 Английская ФА, АПЛ и Чемпионшип объявили о бойкоте соцсетей в период с 30 апреля по 3 мая.
📣 УЕФА присоединился. Слова Александера Чеферина: «Хватит терпеть этих трусов, которые прячутся за анонимностью, чтобы извергать ядовитую идеологию».
📣 «Этому нет места в футболе и обществе в целом, и мы решительно осуждаем это», – позиция ФИФА, которая поддержала бойкот.
📣 Инициативу поддержали РФС и сборная России. Их бойкот пройдет с 30 апреля по 5 мая.
📣 Отдельно к бойкоту присоединились Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Рахим Стерлинг, Гари Линекер, Гари Невилл.
📣 Бойкот коснулся не только футбола. Присоединились теннисные организации: международная федерация тенниса (ITF), «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». То, с какими издевательствами людям приходится сталкиваться, – просто неприемлемо, поэтому мы присоединяемся к бойкоту», – заявил глава ITF Дэйв Хэггерти.
📣 О готовности бойкотировать соцсети сообщил и семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон: «Непонятно, почему Формула 1 не присоединилась. Я, наверное, поддержу акцию».
📣 В Великобритании бойкот поддержали различные организации и лиги по регби, крикету, нетболу, велоспорту, конному спорту и хоккею.
В апреле протест уже опробовали несколько клубов. «Суонси» организовал недельный бойкот, присоединились к нему «Бирмингем» и «Рейнджерс».
Массовый отказ от соцсетей уже был в шоу-бизнесе осенью 2020-го. В рамках кампании #StopHateForProfit на день прекратили пользоваться соцсетями Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Кэти Перри, Наоми Кэмпбелл и другие звезды.
Они боролись с распространением пропаганды и риторикой ненависти. Здесь есть и про расизм – изначально кампания была создана летом, когда организации по защите гражданских прав предложили приостановить размещение рекламы в фейсбуке и инстаграме, так как соцсети не борются с расизмом и дезинформацией.
Тогда в акции поучаствовали примерно 90 компаний. Они приостановили размещение рекламы – из-за этого рухнули акции фейсбука. Американские СМИ писали, что создатель соцсети Марк Цукерберг за день потерял 7,2 миллиарда долларов.