РФС будет комментировать работу судей, штрафовать клубы за их критику и откажется от реформы в ПФЛ

Будущее Егорова определят позже

« В конце декабря – начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа. Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома, согласно предварительной договоренности, должно быть в феврале, но если потребуется, ничего не мешает провести его в январе», – сообщил Дюков.

По задержаниям фанатов у РФС есть вопросы

Дюков подчеркнул, что взаимоотношения клубов, полиции и фанатов — это вопрос РПЛ, где РФС не отстраняется, но при этом не собирается подменять лигу.

«Задержание Валерия Бевза (фаната «Спартака» на матче с «Зенитом» – прим.) — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности . Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись», – добавил Дюков.

Также он заявил, что РФС создаст межведомственную группу по ситуации с фанатами – об этом есть договоренность с правоохранительными органами, а первое заседание пройдет на этой неделе.

РФС будет публично комментировать судейские решения в матчах РПЛ