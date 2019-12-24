РФС будет комментировать работу судей, штрафовать клубы за их критику и откажется от реформы в ПФЛ
24 декабря состоялось заседание исполкома РФС. Его итоги журналистам озвучил президент РФС Александр Дюков.
Реформы в ПФЛ не будет: зона «Восток» остается
Изначально было задумано так: зону «Восток» расформируют, а шесть команд из нее распределят по другим зонам. Количество участников во второй лиге не изменится, принцип выхода в ФНЛ останется тем же – квалифицируются победители зон ПФЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», реформа не была принята. Поэтому формат соревнований в ПФЛ остается прежним.
Гинера не хотели наказывать
Президента ЦСКА Евгения Гинера дисквалифицировали за агрессию в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, позже смягчили наказание. Президент РФС Александр Дюков прокомментировал наказание:
«Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации — назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья — коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу».
Будущее Егорова определят позже
«В конце декабря – начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа. Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома, согласно предварительной договоренности, должно быть в феврале, но если потребуется, ничего не мешает провести его в январе», – сообщил Дюков.
По задержаниям фанатов у РФС есть вопросы
Дюков подчеркнул, что взаимоотношения клубов, полиции и фанатов — это вопрос РПЛ, где РФС не отстраняется, но при этом не собирается подменять лигу.
«Задержание Валерия Бевза (фаната «Спартака» на матче с «Зенитом» – прим.) — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности. Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись», – добавил Дюков.
Также он заявил, что РФС создаст межведомственную группу по ситуации с фанатами – об этом есть договоренность с правоохранительными органами, а первое заседание пройдет на этой неделе.
РФС будет публично комментировать судейские решения в матчах РПЛ
Слово Дюкову: «Возможно, мы пойдем по пути, когда комментарии будет давать экспертно-судейская комиссия. Или руководитель, или представитель судейского комитета. По каждому эпизоду. Мы не собираемся закрываться, мы будем доводить до широкой общественности оценку эпизодов».
Судей будут назначать на месяц вперед по специальному алгоритму
В этом сезоне РПЛ арбитров ставили на матчи РПЛ перед туром. Систему весной планируется изменить.
«Заканчивается разработка технического задания для IT-системы рейтинга судей. Хотим через какое-то время сделать объективную систему. С марта планируем сделать назначение судей на месяц, за этим будет стоять алгоритм. Потом на назначение будет влиять рейтинг», – объявил Дюков.
За критику судей – денежный штраф
Новые правила – теперь футболисты, тренеры и руководители клубов касаемо судейства могут публично говорить только об обращении в экспертно-судейскую комиссию. За критику – штраф в размере 200-400 тысяч рублей.
«Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики», – отметил Дюков.