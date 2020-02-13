7 злых вопросов к реформе Кубка России

Формат пока до конца не утвержден, известны лишь детали, которые озвучил Дюков (они выше). Но в январе информацию раскрыл журналист Сергей Егоров. По его данным, изначально было два варианта. Тот, что с десятью группами, выглядел так:

1/128 финала : 60 команд (54 из ПФЛ + 6 из МРО) делятся на 20 групп по три клуба. Выходят 20 победителей групп;

: 60 команд (54 из ПФЛ + 6 из МРО) делятся на 20 групп по три клуба. Выходят 20 победителей групп; 1/64 : эти 20 команд образуют пары – выходят 10 победителей; 16 клубов ФНЛ образуют пары – выходят 8 победителей; две лучшие команды ФНЛ в таблице – выходят напрямую. Из этой стадии выбираются 10+8+2=20 команд;

: эти 20 команд образуют пары – выходят 10 победителей; 16 клубов ФНЛ образуют пары – выходят 8 победителей; две лучшие команды ФНЛ в таблице – выходят напрямую. Из этой стадии выбираются 10+8+2=20 команд; вместо 1/32 и 1/16 – элитный групповой раунд : к этим 20 командам добавляются 10 команд РПЛ (занявших 7-16 места). Эти 30 делятся на 10 групп по три команды (строгий принцип – в каждой группе одна команда РПЛ, одна – ФНЛ, одна – ПФЛ/МРО), выходят 10 победителей групп;

: к этим 20 командам добавляются 10 команд РПЛ (занявших 7-16 места). Эти 30 делятся на 10 групп по три команды (строгий принцип – в каждой группе одна команда РПЛ, одна – ФНЛ, одна – ПФЛ/МРО), выходят 10 победителей групп; 1/8: к этим 10 командам добавляются еще шесть из РПЛ (1-6 места в прошлом сезоне), дальше все уже по классической схеме – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В связи с этим – масса не самых приятных вопросов.

1. Сам Кубок – турнир традиционный, он подразумевает борьбу на вылет (один или два матча – неважно). Ни один из топовых чемпионатов не проводит такие эксперименты . Для большего количества матчей есть дополнительные турниры – Кубки лиги, где возможны группы (как в Португалии). Зачем понадобилось из стандартного Кубка лепить монстра с группами, учитывая, что и формат не всем будет до конца понятен? Не лучше ли тогда было возродить Кубок лиги, который проводился в 2003 году?

2. Стадия 1/16 финала – всегда особая, в один-два дня в регионы приезжают клубы РПЛ, они все на этой стадии играют в гостях. Теперь такого не будет. «Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для региональных клубов», – говорит Дюков.