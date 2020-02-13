7 злых вопросов к реформе Кубка России
Исполком РФС утвердил: привычного формата Кубка России больше не будет, принят новый – с групповым этапом.
Как это будет выглядеть? Вот что известно сейчас:
- В Кубке России будет групповой этап – 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ;
- Клубы, которые играют в еврокубках, начнут с 1/8 финала, причем в марте.
Глава РФС Александр Дюков назвал этот шаг попыткой повысить посещаемость в регионах и коммерческую привлекательность турнира.
Формат пока до конца не утвержден, известны лишь детали, которые озвучил Дюков (они выше). Но в январе информацию раскрыл журналист Сергей Егоров. По его данным, изначально было два варианта. Тот, что с десятью группами, выглядел так:
- 1/128 финала: 60 команд (54 из ПФЛ + 6 из МРО) делятся на 20 групп по три клуба. Выходят 20 победителей групп;
- 1/64: эти 20 команд образуют пары – выходят 10 победителей; 16 клубов ФНЛ образуют пары – выходят 8 победителей; две лучшие команды ФНЛ в таблице – выходят напрямую. Из этой стадии выбираются 10+8+2=20 команд;
- вместо 1/32 и 1/16 – элитный групповой раунд: к этим 20 командам добавляются 10 команд РПЛ (занявших 7-16 места). Эти 30 делятся на 10 групп по три команды (строгий принцип – в каждой группе одна команда РПЛ, одна – ФНЛ, одна – ПФЛ/МРО), выходят 10 победителей групп;
- 1/8: к этим 10 командам добавляются еще шесть из РПЛ (1-6 места в прошлом сезоне), дальше все уже по классической схеме – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
В связи с этим – масса не самых приятных вопросов.
1. Сам Кубок – турнир традиционный, он подразумевает борьбу на вылет (один или два матча – неважно). Ни один из топовых чемпионатов не проводит такие эксперименты. Для большего количества матчей есть дополнительные турниры – Кубки лиги, где возможны группы (как в Португалии). Зачем понадобилось из стандартного Кубка лепить монстра с группами, учитывая, что и формат не всем будет до конца понятен? Не лучше ли тогда было возродить Кубок лиги, который проводился в 2003 году?
2. Стадия 1/16 финала – всегда особая, в один-два дня в регионы приезжают клубы РПЛ, они все на этой стадии играют в гостях. Теперь такого не будет. «Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для региональных клубов», – говорит Дюков.
Но тогда шанс увидеть «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» или «Спартак» сразу же значительно падает. Раньше команде ФНЛ в 1/32 надо было обыграть команду ПФЛ. Сейчас надо победить команду ФНЛ в 1/64, а потом выиграть группу с командами ПФЛ и РПЛ. И даже это еще не будет гарантией попадания на условный «Зенит» в домашнем матче. Где же здесь забота о регионах, если они рискуют вообще не увидеть лучшие команды России в Кубке?
3. Стадия 1/16 финала это еще и азарт, возможность обыграть команду выше уровнем в овертайме или серии пенальти. С групповым этапом теряется и эта возможность, чисто кубковая фишка. Неужели несуразный формат с нечетным количеством команд в группе действительно стоит того, чтобы убивать все те вещи, за который Кубок всегда любили?
4. Шесть участников еврокубков играют сразу в 1/8, в марте. В следующем сезоне от России в группах еврокубков все еще гарантированно будут три команды – первое и второе место РПЛ – в ЛЧ, победитель Кубка – в ЛЕ. Третий участник ЛЧ в случае неудачи, скорее всего, падает в группу ЛЕ. А как быть с двумя другими командами? Вспомните «Арсенал» и «Спартак». Если они не попадут в группу и останутся без евроосени, что тогда? За что им такая привилегия?
5. А есть ли вообще смысл делать послабления командам, выступающим в еврокубках? Ради них в календаре переносятся и задвигаются матчи, для них их перемещают аж на вечер понедельника (что очень редко встретишь, например, в топ-5), но мы все равно каждый раз слушаем бесконечные жалобы на усталость, ведь даже такие переносы им не помогают.
Неужели и правда один матч на всю осень с командой ФНЛ в 1/16 и в случае победы еще один в 1/8 – настолько способны навредить российскому клубу, что он проиграет девять из 11 матчей за два сезона в ЛЧ («Локомотив»), не сможет выйти из группы без грандов («Зенит»), получит по пять голов от очень средних клубов и не выйдет в плей-офф в борьбе с соперниками из Болгарии и Венгрии («Краснодар» и ЦСКА)? В российском футболе ежегодно ублажают играющие в еврокубках клубы, но толку от этого – просто ноль, результаты все хуже. РФС же фактически нашел виновного – Кубок.
6. «К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков», – еще одна цитата Дюкова. Но какой в этом смысл? Матчи еврокубков проводятся в будние дни. Значит, матчи Кубка будут начинаться поздно. Вопрос: что выберут люди – сходить в холодную погоду на вечерний осенний матч против команды ФНЛ/ПФЛ или даже РПЛ, но не с таким громким именем (при всем уважении к тем же «Тамбову» и «Сочи») или остаться дома смотреть матчи Лиги чемпионов? Где в этом решении забота о регионах, про которую Дюков говорил выше?
7. «Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», – цитата Дюкова о привилегированной шестерке. А почему отношение клубов к Кубку изменится весной? Если речь идет об участниках еврокубков, то подразумевается, что:
- а) мы облегчаем им борьбу за выход из группы и ждем в плей-офф еврокубков. Ок, они выходят в плей-офф, и мы им тут же нагружаем календарь матчем 1/8 Кубка?
- б) эти же команды почти наверняка будут бороться в РПЛ за распределение мест в еврокубках на следующий сезон. Тот же вопрос – зачем им нагружать календарь матчами Кубка в разгар борьбы за места, например, в Лиге чемпионов?
Наши сильно устающие клубы все равно будут жаловаться. Просто жалобы осенние (плотный график) сменятся весенними (да что ж такое, опять плотный график). Данная реформа Кубка абсолютно никак не облегчит им и без того абсолютно терпимый и обычный для европейского клуба календарь.
Слабое выступление российских клубов в еврокубках сразу же зажгло в умах функционеров идею – надо обязательно что-то менять, причем очень срочно. Пока же реформы вроде расширения РПЛ или изменения формата Кубка России выглядят попыткой создать видимость работы.
Но неудивительно, что за нее с удовольствием проголосовал, например, владелец «Спартака» Леонид Федун, под чьим управлением за минувшее десятилетие клуб всего два раза выходил в евровесну. Возможно, он считает, что при отсутствии одного-двух осенних матчей Кубка его клуб делал бы это гораздо чаще.