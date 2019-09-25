Интересное вокруг Кубка: дубль Погребняка, вылет «Динамо» основой и худшая неделя «Краснодара»

Фанаты «Торпедо» хотели сыграть с «Локо». В итоге они прошли, а «Локо» нет

«Торпедо» и «Локо» – дерби, которое мы давно не видели. Если бы обе команды сегодня прошли дальше, то сыграли бы в 1/8. Болельщики «Торпедо» даже посвятили пару баннеров возможному матчу в надежде выйти дальше и сыграть с «Локомотивом».

В итоге «Торпедо» уверенно продавил «Крылья Советов», а вот «Локомотив» проиграл «Балтике». Дерби придется подождать до следующего года.