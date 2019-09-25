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#Кубок России #Футбол #РПЛ

Интересное вокруг Кубка: дубль Погребняка, вылет «Динамо» основой и худшая неделя «Краснодара»

25 сентября 2019, 23:26

В 1/16 кубка России в соревнование вступают клубы РПЛ. Традиционно все они проводят матч на выезде и не играют друг с другом. В итоге из команд Премьер-лиги дальше не прошли сразу семь: «Динамо», «Тамбов», «Сочи», «Краснодар», «Рубин», «Крылья» и «Локомотив».

«Краснодар» и «Рубин»: серии позора продолжаются

«Краснодар» и «Рубин» очень похожи. Сравниваем вместе:

  • У обеих команд тренеры без лицензии Pro, из-за чего в начале сезона было много проблем с УЕФА и РФС.
  • Обе команды сильно впечатлили в начале сезона. «Краснодар» – выносом «Порту», а «Рубин» – заводными речами Шаронова и хорошей игрой с лидерами.
  • Сейчас обе команды в жутком кризисе. Поражение в кубке стало третьим подряд для «Краснодара» и пятым для «Рубина».

Для «Краснодара» эта неделя возможно вообще стала худшей в истории клуба. Пять от «Базеля» в ЛЕ, три от ЦСКА в РПЛ и вылет из Кубка России от «Нижнего Новгорода».

Фанаты «Торпедо» хотели сыграть с «Локо». В итоге они прошли, а «Локо» нет

«Торпедо» и «Локо» – дерби, которое мы давно не видели. Если бы обе команды сегодня прошли дальше, то сыграли бы в 1/8. Болельщики «Торпедо» даже посвятили пару баннеров возможному матчу в надежде выйти дальше и сыграть с «Локомотивом».

В итоге «Торпедо» уверенно продавил «Крылья Советов», а вот «Локомотив» проиграл «Балтике». Дерби придется подождать до следующего года.

Сутормин и Мак опять забили

«Зенит» привез в Красноярск полурезервный состав: например, там отдыхала пара центральных Иванович-Ракицкий и все три нападающих команды, Дзюба, Азмун и Дриусси.

Из-за этого Алексей Сутормин играл ближе к атаке и в итоге реализовал пенальти: летний новичок команды забивает уже во втором матче подряд после дубля «Рубину». Победный гол забил Роберт Мак: словак мало играет в этом сезоне, но в прошлом матче с «Рубином» он тоже забивал.

Фанатов «Факела» облили холодной водой. На улице +6

Сложно сказать, что именно происходило на стадионе в Воронеже: на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мог Дома Сидеть» видны лишь действия пожарников. Никаких файеров или пожаров на трибуне (по крайней мере – на тот момент) не было.

Твиттер «Урала»

Погребняк оформил дубль. Если что, он еще в «Урале»

В этом сезоне Погребняк почти не играет. С «Динамо» и «Ахматом» его выпускали на пять минут, с «Крыльями» он вышел в основе, но ушел с поля в перерыве.

Сегодня «Урал» играл с «Черноморцем», и оба гола забил именно он. Символично, что это произошло на той же неделе, когда забивали Мелкадзе, Берг, Сутормин и Заболотный.

«Динамо» проиграло «Лучу», который выпустил третьего вратаря

Многие клубы РПЛ привезли резервные составы на матчи с командами ФНЛ и ПФЛ. В матче с «Луча» с «Динамо» вышло наоборот: «Динамо» прикатили боевой состав (пусть и с заметными отличиями от прошлого матча), а вот «Луч» поставил в ворота третьего вратаря Реброва и заявил не всех лидеров.

Итог: «Динамо» проигрывает с минимальным счетом и не забивает ни одного гола. А болельщики после игры опять требуют объяснений от Хохлова.

Твиттер «Динамо»

Савину посвятили баннер фанаты «Алании», а он сфотографировался с ним

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