Интересное вокруг Кубка: дубль Погребняка, вылет «Динамо» основой и худшая неделя «Краснодара»
В 1/16 кубка России в соревнование вступают клубы РПЛ. Традиционно все они проводят матч на выезде и не играют друг с другом. В итоге из команд Премьер-лиги дальше не прошли сразу семь: «Динамо», «Тамбов», «Сочи», «Краснодар», «Рубин», «Крылья» и «Локомотив».
«Краснодар» и «Рубин»: серии позора продолжаются
«Краснодар» и «Рубин» очень похожи. Сравниваем вместе:
- У обеих команд тренеры без лицензии Pro, из-за чего в начале сезона было много проблем с УЕФА и РФС.
- Обе команды сильно впечатлили в начале сезона. «Краснодар» – выносом «Порту», а «Рубин» – заводными речами Шаронова и хорошей игрой с лидерами.
- Сейчас обе команды в жутком кризисе. Поражение в кубке стало третьим подряд для «Краснодара» и пятым для «Рубина».
Для «Краснодара» эта неделя возможно вообще стала худшей в истории клуба. Пять от «Базеля» в ЛЕ, три от ЦСКА в РПЛ и вылет из Кубка России от «Нижнего Новгорода».
Фанаты «Торпедо» хотели сыграть с «Локо». В итоге они прошли, а «Локо» нет
«Торпедо» и «Локо» – дерби, которое мы давно не видели. Если бы обе команды сегодня прошли дальше, то сыграли бы в 1/8. Болельщики «Торпедо» даже посвятили пару баннеров возможному матчу в надежде выйти дальше и сыграть с «Локомотивом».
В итоге «Торпедо» уверенно продавил «Крылья Советов», а вот «Локомотив» проиграл «Балтике». Дерби придется подождать до следующего года.
Сутормин и Мак опять забили
«Зенит» привез в Красноярск полурезервный состав: например, там отдыхала пара центральных Иванович-Ракицкий и все три нападающих команды, Дзюба, Азмун и Дриусси.
Из-за этого Алексей Сутормин играл ближе к атаке и в итоге реализовал пенальти: летний новичок команды забивает уже во втором матче подряд после дубля «Рубину». Победный гол забил Роберт Мак: словак мало играет в этом сезоне, но в прошлом матче с «Рубином» он тоже забивал.
Фанатов «Факела» облили холодной водой. На улице +6
Сложно сказать, что именно происходило на стадионе в Воронеже: на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мог Дома Сидеть» видны лишь действия пожарников. Никаких файеров или пожаров на трибуне (по крайней мере – на тот момент) не было.
Погребняк оформил дубль. Если что, он еще в «Урале»
В этом сезоне Погребняк почти не играет. С «Динамо» и «Ахматом» его выпускали на пять минут, с «Крыльями» он вышел в основе, но ушел с поля в перерыве.
Сегодня «Урал» играл с «Черноморцем», и оба гола забил именно он. Символично, что это произошло на той же неделе, когда забивали Мелкадзе, Берг, Сутормин и Заболотный.
«Динамо» проиграло «Лучу», который выпустил третьего вратаря
Многие клубы РПЛ привезли резервные составы на матчи с командами ФНЛ и ПФЛ. В матче с «Луча» с «Динамо» вышло наоборот: «Динамо» прикатили боевой состав (пусть и с заметными отличиями от прошлого матча), а вот «Луч» поставил в ворота третьего вратаря Реброва и заявил не всех лидеров.
Итог: «Динамо» проигрывает с минимальным счетом и не забивает ни одного гола. А болельщики после игры опять требуют объяснений от Хохлова.
Савину посвятили баннер фанаты «Алании», а он сфотографировался с ним
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