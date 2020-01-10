Россия уже звала иностранцев, чтобы улучшить судейство. Итог: недоверие УЕФА, злость своих, молодые арбитры
В высшем дивизионе чемпионата России работало 17 иностранных судей из 12 стран. Чаще всех приглашали арбитров из Испании – трижды. Все очень известные – Канталехо, Мехуто Гонсалес и Мальенко. Были даже судьи из Дании, Словакии (тут понятно – Михел) и Японии.
Если вы интересовались футболом в 2000-х, то, конечно, помните все эти истории:
• Немец Майер в 2005 году был первым иностранным судьей в русско футболе. Приехал на первый же матч ЦСКА уже в ранге обладателя Кубка УЕФА и поработал на дерби, в котором евротриумфаторы укатали 3:1 «Спартак».
• Через год снова дерби, теперь с итальянским судьей Де Санктисом, который удалил Акинфеева за игру рукой вне штрафной. «Такому арбитру в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении», – шумел после матча Валерий Газзаев.
• Досталось и еще одному судье игры ЦСКА и «Спартака» – Лорану Дюамелю. В 2006-м, по словам Газзаева, судил клоун, который приехал смешить Россию. Тренер ЦСКА обиделся на Дюамеля за то, что тот засчитал гол Йиранека и не удалил Штранцля.
• Датчанин Ларсен приехал на игру предпоследнего тура в сезоне-2007, в которой «Зенит» обыграл ЦСКА. Спорным был эпизод с первым голом «Зенита», который через неделю выиграл в Раменском свое первое российское чемпионство.
• Ну а японца Камикаву выписали на игру во Владивостоке – «Луч-Энергия» выиграл 1:0 у «Спартака». Камикава за несколько месяцев до этого судил матч за третье место на ЧМ-2006. В игре чемпионата России была ошибка, повлиявшая на исход, но, скорее, со стороны лайнсмена – мяч после Баженова ударился в перекладину и опустился за линию ворот, но гол не засчитали. Фрэнк Лэмпард поймет чувства Никиты через четыре года.
Но в целом, вопросы к судейству иностранных арбитров в топ-матчах чемпионата России возникали редко. В основном, это была практически безупречная работа, хотя российские судьи с этим не согласны.
Против назначения иностранцев был Николай Левников, на тот момент – президент Коллегии футбольных арбитров РФС. Но отказать не мог, поскольку нужно было подчиняться РФС. «Виталий Леонтьевич Мутко предложил: давайте приглашать иностранцев. Мы долго обсуждали с ним эту тему, я говорил, что она нанесет серьезный ущерб развитию судейства, ведь иностранцев приглашали на центральные матчи, а наши молодые судьи пропускали их и недополучали опыта, не росли», – вспоминал Левников.
Иностранные судьи сами хотели в Россию из-за хороших гонораров, а русские были недовольны – они пропускали топ-матчи. Левников считает эпизод с зарубежными арбитрами неудачным, но это продлилось недолго. Юрий Баскаков категоричен: «Темное пятно нашего футбола, эта история отбросила нас на десятилетие назад».
Вторая причина, по которой от этой идеи отказались – неназначение российских судей на крупные турниры. УЕФА не хотел доверять им, раз их не назначили на топ-матчи даже у себя в стране. Помимо России еще несколько стран попали под недоверие, так что эта практика скоро прекратилась и у них.
Роберто Розетти поработал 2,5 года в российском футболе. В 2011-2013 годах судейских скандалов в чемпионате России также было немало, но помимо улучшения качества судейства на итальянца были возложены и другие функции.
Как оценивал свою работу он сам: «За прошедший период в судействе усовершенствовалось все. Профессиональное отношение, независимость, серьезный подход, менталитет. Сейчас российские арбитры находятся на верном пути, и я уверен, что их ждет великое будущее». Что важно: при Розетти Россия присоединилась к Судейской конвенции УЕФА, которая обучает арбитров, улучшает инфраструктуру и выплачивает дотации для развития молодых судей.
Что говорил про него Левников: «Главная заслуга Розетти в том, что появились качественные молодые судьи. Их не так много, но они есть».
Недавние слова Левникова: «При нем пришла молодая группа арбитров, которая до сих пор судит: Лапочкин, Сергей Иванов, Мешков, Казарцев... Они бы никогда не дошли до этого уровня, если бы Розетти их не защищал. Они делали ошибки серьезнее, чем совершаются сейчас, но он никогда их не обсуждал, и защищал в прессе».
Баскаков хвалит: «Когда здесь работал Розетти, это было лучшее время для нашего судейства. Сейчас Премьер-лигу судят 12 арбитров, которых он нашел в первом и втором дивизионах – например, Алексей Сухой, Сергей Иванов, Роман Галимов, Кирилл Левников. Он оградил их от нападок клубов. Помните, что произошло сразу после его отъезда? Пришел Николай Александрович Толстых, и тут же шестерых судей убрали – а они до сих пор могли судить. Представляете, как было бы здорово иметь сейчас еще 6 хороших судей?».
Виктор Понедельник был рад, но не работе Розетти, а его уходу: «Узнав об отставке итальянца Роберто Розетти с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, я сказал только два слова: слава богу! И вот почему: получая серьезные деньги, а за иные он и работать не стал бы, Розетти практически ничего нашему футболу не дал. Зато наши судьи получили возможность чуть что скрываться за его спиной, за его словами».