Россия уже звала иностранцев, чтобы улучшить судейство. Итог: недоверие УЕФА, злость своих, молодые арбитры

В высшем дивизионе чемпионата России работало 17 иностранных судей из 12 стран. Чаще всех приглашали арбитров из Испании – трижды. Все очень известные – Канталехо, Мехуто Гонсалес и Мальенко. Были даже судьи из Дании, Словакии (тут понятно – Михел) и Японии.

Если вы интересовались футболом в 2000-х, то, конечно, помните все эти истории:

• Немец Майер в 2005 году был первым иностранным судьей в русско футболе. Приехал на первый же матч ЦСКА уже в ранге обладателя Кубка УЕФА и поработал на дерби, в котором евротриумфаторы укатали 3:1 «Спартак».