РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп
Самый спорный момент кубкового дерби «Динамо» и «Спартака» – попадание мяча в руку Виктору Мозесу. После просмотра повторов судья Кирилл Левников поставил пенальти, а Мозесу показал желтую карточку. «Динамо» забило, Мозес в конце матча получил вторую желтую, «Спартак» проиграл 0:2 и вылетел из Кубка.
Вот что об этом моменте вспоминал сам Мозес:
«Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР».
Игра прошла 20 февраля, но момент с рукой Мозеса все еще обсуждался. Главный вопрос – в какую именно часть руки попал мяч: в плечо или руку. На повторе не совсем понятно.
«Спартак» попросил Экспертно-судейскую комиссию оценить этот момент и дать оценку Левникову.
И на ютуб-канале РФС даже вышло видео с комментарием.
«Мозес выставляет руку в сторону, преграждая путь мячу. Контакт происходит с неразрешенной частью руки. Многие считают, что рукав является границей той зоны, которой можно играть в мяч.
Но на самом деле граница проходит по подмышечной впадине. Это хорошо видно на скриншоте, который показывает зеленую и красную зону. Все члены Экспертно-судейской комиссии поддержали решение поставить пенальти и дать Мозесу желтую карточку».
И вот как раз к скриншоту появились вопросы. На плече Мозеса видны силуэты мяча, которые как будто убрали в фотошопе и перенесли чуть ниже. И это не эффект того, что скриншот был сделан в динамике. Скриншот из трансляции не совпадает с фото, которые использовал РФС.
РФС прямо не ответил на обвинения в фотошопе и объяснил ситуацию так:
- В видео используется не скриншот из трансляции, а фото «Спорт-Экспресса». Фото выбрано из-за лучшего качества для наглядности.
- Члены судейской комиссии смотрят только исходные файлы.
Но «Спорт-Экспресс» пишет, что РФС уволил монтажера, который, возможно, изменил фото. Но РФС пока не подтвердил и не опроверг это
И еще важный момент: само видео не влияет на решение комиссии (оно предназначено как объяснение для клубов и зрителей). Она выносит вердикт до его монтажа и публикации.
А в твиттере уже шутят.