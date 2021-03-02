РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп

Самый спорный момент кубкового дерби «Динамо» и «Спартака» – попадание мяча в руку Виктору Мозесу. После просмотра повторов судья Кирилл Левников поставил пенальти, а Мозесу показал желтую карточку. «Динамо» забило, Мозес в конце матча получил вторую желтую, «Спартак» проиграл 0:2 и вылетел из Кубка.

Вот что об этом моменте вспоминал сам Мозес:

«Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет – какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР».