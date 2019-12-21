«Власти боятся того, что я знаю». Арестованный создатель Football Leaks – о грязи в футболе и будущем проекта
Football Leaks – аналог популярного сайта WikiLeaks, созданного Джулианом Ассанжем в 2006 году, где публикуются секретные данные, взятые у анонимных источников или при утечках информации. Football Leaks работает с 2015-го, там описывались подробности осуществления крупных трансферов вроде Роналду или Неймара.
Осенью Football Leaks громыхнул еще сильнее: подробности возможного создания Суперлиги, обход обманом ФФП, обвинение Роналду в изнасиловании, Катар получил ЧМ-2022 в обмен на покупку «ПСЖ» и другие громкие дела.
В начале 2019-го в Будапеште задержали Руя Пинту – 30-летнего португальца, предполагаемого создателя сайта. Это была длинная история, в которой многие гадали, кто же на самом деле управляет Football Leaks. Все началось в 2015-м с атак на три главных португальских клуба – «Бенфику», «Порту» и «Спортинг», там были самые разные подробности по контрактам игроков, связям с властями и судьями.
Пинту уже девять месяцев сидит в тюрьме в Лиссабоне. Ранее он сотрудничал с Der Spiegel – немецким еженедельником. Сейчас журналисты смогли поговорить с Пинту в тюрьме. Они взяли только блокноты и ручки, остальное, включая, мобильные устройства – пришлось оставить за пределами конференц-зала. Журналисты пишут, что Пинту выглядит худее, чем на момент ареста.
И публикуют ответы на главные вопросы.
Как к нему относятся охранники: «Очень вежливы, много общаются, считают, что тюрьма не место для меня, и стране нужны такие люди, кто борется против коррупции».
Есть ли контакты с другими заключенными: «Да, тут они могут работать, я могу из своей камеры пойти к ним, но в большой двор снаружи меня не пускают – это конкретный приказ».
Есть ли насилие в тюрьме: «Нет. Но охранники говорят, что эта тюрьма – рай по сравнению с другими в стране».
Чем он занимается: «Тут есть небольшой дворик. Ходил кругами, сам с собой играл в футбол, тренировался, много читал и писал в блокнот. Ментально сначала было очень сложно.
Португальские власти боятся того, что я знаю. Мне было важно не сойти с ума. Я делал записи в блокноте, потом его у меня отобрали. Сделали это португальские прокуроры, что было незаконно. Вернули только через месяц».
Стоила ли его борьба вот такого исхода: «Football Leaks выявили систему, по которой игроки уклоняются от уплаты налогов. Например, Роналду из-за этих разоблачений вынужден был платить примерно 19 млн евро и получить условный двухлетний срок. Они также показали, как широко применяются грязные деньги, как олигархи и шейхи используют футбол ради своей выгоды: УЕФА подозревает «Ман Сити», президент ФИФА Джанни Инфантино передавал подарки швейцарскому прокурору, через которого получил доступ к федеральному прокурору, расследовавшему дело о мировом футболе».
Могла ли борьба что-то улучшить: «В прошлом году был материал о том, как крупные клубы планируют создать Суперлигу. Потом они все опровергли. Но Флорентино Перес создал новую клубную ассоциацию, которая конкурирует с УЕФА (видимо, Пинту имеет в виду Всемирную футбольную ассоциацию, которая отвечает за проведение клубного ЧМ – прим.). Я не могу бороться с этим. Власти защищают этот сектор, потому что он представляет серьезный общественный интерес.
Возьмите «Бенфику» в Португалии. Это самый популярный клуб в стране, и он по влиянию на элиту – как осьминог. Клуб связан с полицией, прокуратурой и политикой – все они получаются бесплатные билеты в VIP. Если бы пришлось расследовать какие-то дела с «Бенфикой» – был бы огромный конфликт интересов. В Португалии криминализированы не только информаторы, но и люди, которые их защищают».
Почему власти Португалии не хотят сотрудничать: «Прокурор сказал мне, что единственное возможное сотрудничество – это добровольное признание. Они не хотят использовать собранные мной данные, которые содержат множество доказательств преступлений в футбольном мире. Я это обнаружил, но я – единственный, кого преследуют по закону. Они показывают, будто бы угроза общественной безопасности – это я».
Его действия – это хакерство? «Я полностью согласен с тем, что по португальскому законодательству некоторые мои действия могли быть незаконными. Но также утверждаю, что многие упомянутые истории – не незаконны. Я не хакер. Хакерство – это взлом системы силовым методом и ее использование. Я так никогда не делал.
На ноутбуке обнаружены ПО для взлома? Да, но он использовался не только мной, и если оно есть – не значит, что я его использовал. В обвинительном заключении не говорится, что какая-то из этих программ использовалась для взлома».
Почему, если он действовал не в одиночку, Football Leaks с момента ареста замолчал: «Да, я был лицом проекта, но нужно проявить терпение. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время».
Что будет с ним дальше: «Сомнительно, что судебное разбирательство будет справедливым. Думаю, это закончится в европейском суде по правам человека, потому что Португалия не заботится о защите осведомителей».
В конце 2018-го было предложение сотрудничества с французскими властями. Оно еще в силе? «К концу января я планировал переехать в Париж, но меня арестовали. После этого контактов не было. Хотел бы сотрудничать с гособвинителями? Да, конечно, но не тогда, когда меня заперли здесь. Так несправедливо».
У французской прокураты есть 27 терабайт данных. Они могут ими воспользоваться? «Там все зашифровано. Пароли только у меня – в моей голове. Там только данные о футболе? Нет, точно нет. Но я не могу говорить о конкретных людях и организациях».
Осталось ли желание бороться с несправедливостью в футболе: «Да, конечно. Когда выйду из тюрьмы, буду писать статьи и выступать на конференциях. В этом году ЕС включил футбольный бизнес в список проблем, где отмывают деньги. Там много чего нужно сделать».
Следит ли он еще за футболом? «Конечно! Это лучшая игра в мире. Но сомнительные дела вокруг него я презираю».