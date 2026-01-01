Football Leaks

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Основателя Football Leaks выпустили из тюрьмы и посадили под домашний арест
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«Власти боятся того, что я знаю». Арестованный создатель Football Leaks – о грязи в футболе и будущем проекта
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