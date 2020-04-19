Франческо Тотти
Серия А
Футбол
Рома
Франческо Тотти: «До тех пор, пока ситуация в «Роме» не изменится, я не вернусь в клуб»
19 апреля 2020, 09:15
Франческо Тотти рассказал о последнем сезоне в «Роме» и отношении с клубом. Кратко:
- На момент завершения карьеры он был в отличной форме и некоторое время вообще не задумывался об уходе из футбола.
- Его вынудили завершить карьеру: «Проблема в том, что кое-какие люди сказали, что выбирать мне, а потом оставили меня без выбора. Я был расстроен, потому что готов был на все ради «Ромы».
- Тотти не хотел уезжать из «Ромы» в другую команду, чтобы не портить свою историю – из-за этого он ушел из футбола.
- Сейчас его вообще не устраивает, что творится в клубе: «До тех пор, пока ситуация в клубе не изменится, ноги моей не будет в Тригории. Когда я привожу Кристиана на тренировку, я остаюсь за воротами. Порой я сижу в машине и чувствую, что вот-вот начну плакать из-за того, что, отдав 30 лет, я не могу даже войти сюда».
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