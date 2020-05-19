Франческо Тотти

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Футбол
Тотти рассказал, что не любит Рим. Он посетил Колизей только три года назад
#Франческо Тотти
Футбол
Франческо Тотти: «До тех пор, пока ситуация в «Роме» не изменится, я не вернусь в клуб»
#Франческо Тотти