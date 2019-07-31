Эвра рассказал о главном моменте в карьере: не финал, не трофей, а провальный матч с кровью на лице
Патрис Эвра не провел ни одного матча в сезоне-2018/19, но объявить о завершении карьеры решил в июле 2019-го. Эвра сообщил, что учится на тренера и уже через полтора года, возможно, возглавит какую-нибудь команду.
Пока же француз раздает многочисленные интервью и рассказывает веселые истории. Он стал гостем шоу Soccer AM, которое идет уже более 20 лет и транслируется на Sky Sports (в YouTube у него почти миллион подписчиков). Ведущий озвучил самые популярные запросы об этом футболисте в интернете, сам Эвра на них отвечал.
Эвра спросили о главном моменте в карьере и, вероятно, приготовились слушать банальные ответы о выигранных финалах или трофеях. Но француз рассказал совершенно другую историю. О ней мы прочли в телеграм-канале «Буря в стакане».
«Один момент выбрать сложно. Лига чемпионов – один из главных трофеев в мире. Но когда меня просят выбрать какой-то один, я выбираю самую первую игру в составе «Манчестер Юнайтед» – она была против «Манчестер Сити».
Впервые в своей жизни я играл в 12 часов дня. К тому времени я тренировался с командой всего три дня. Утром перед игрой я увидел, как мои одноклубники из Франции, Микель Сильвестр и Луи Саа, едят пасту, бобы. Я не слишком большой фанат завтрака, но решил повторить за ними – это в 9 утра!
Это была большой ошибкой. Я вернулся в свою комнату, мне было очень плохо. Меня тошнило, рвало. Я хотел сказать Фергюсону, что не могу играть, но я был слишком самолюбив и не желал, чтобы обо мне сказали, будто я испугался.
И это была одна из худших игр в моей жизни. В первые 45 минут футбол был таким быстрым, таким силовым. На угловом я встал около штанги и думал про себя, что вообще я здесь делаю, я же был в Монте-Карло, наслаждался солнцем, а тут такая жесткая игра. Я к тому времени уже играл в финале Лиги чемпионов, но тут все было совершенно по-другому.
Помню, в перерыве мы вернулись в раздевалку, у меня было рассечение, шла кровь. Фергюсон подходил к каждому и что-то говорил. Потом он подошел ко мне и сказал: «Патрис, теперь ты садишься на скамейку и учишься английскому футболу». Это было мое первое впечатление от Фергюсона.
Худший момент был, когда я вернулся домой, и встретился с моим агентом. И он такой: «Ох, Патрис, мне правда жаль, что я вытащил тебя в «Юнайтед», это было нашей ошибкой».
Может, изначально я прибыл из «Монако», будто бы лучшим защитником мира, да еще и с финала ЛЧ, с раздутым самомнением. И опустил себя на землю. Но после этого матча я становился только сильнее, работал больше и серьезнее».
Полная версия интервью на английском языке доступна для просмотра.