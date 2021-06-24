Лидер Уэльса делает из дерева шкафы, скворечники, двери и смотрит шоу плотников на ютубе. Что партнеры подарили ему на др? Бревно!

Когда у Робертса появилось это хобби? Он говорит, что со школы: «Я изучал дизайн и технологии в школе, и мне это нравилось. Когда я выпустился из школы и впервые начал нормально играть за «Суонси», то подзабыл об этом. Но теперь у меня есть собственный дом и собственная мастерская, в которой я могу работать».

На продвижении в этом деле очень сильно сказался локдаун. После нескольких часов ежедневных тренировок Робертс постоянно спускался в мастерскую и работал там с деревом. За коронавирусную паузу он сделал ворота для своего дома, ворота для домов девушки и мамы, пару скворечников и книжный шкаф из регенерированных досок для строительных лесов. Плюс за весну-2020 он отстроил верстак в своем гараже. В апреле официальный сайт «Суонси» делал с ним интервью, и Робертс говорил, что на тот момент заканчивал со шкафом для инструментов для своей мастерской.

Может ли он сейчас заниматься этим профессионально? Нет, только для себя, как хобби. Во-первых, потому что футбольная карьера отнимает много времени. Во-вторых, потому что у него нет нужного образования:

«У меня нет образования, но мне это нравится, и я все время учусь. Я мог бы стать подмастерьем плотника и пойти с ними на работу, чтобы узнать больше. Я знаю некоторых людей в Суонси, которые были бы счастливы, если бы я был их учеником».

Несколько кадров с хобби Коннора Робертса.