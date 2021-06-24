Лидер Уэльса делает из дерева шкафы, скворечники, двери и смотрит шоу плотников на ютубе. Что партнеры подарили ему на др? Бревно!
Уэльс вышел в плей-офф Евро-2020 и в 1/8 финала выступит против сборной Дании. По пути валлийцы сыграли вничью со Швейцарией, обыграли Турцию и проиграли Италии.
Один из героев этой сборной – защитник Коннор Робертс. Он провел на поле все матчи без замен и отметился забитым голом в ворота Турции. Робертсу сейчас 25 лет. Он играет за «Суонси». Но самый яркий момент его биографии – хобби. Робертс чуть ли не с юношества увлекается работой по дереву. Об этом он восторженно говорит так:
«Я обожаю работу с деревом. Для меня это способ расслабиться и отвлечься от рутинных проблем. Это помогает мне, правда. Но мои партнеры были в шоке, когда узнали, чем я занимаюсь».
Когда у Робертса появилось это хобби? Он говорит, что со школы: «Я изучал дизайн и технологии в школе, и мне это нравилось. Когда я выпустился из школы и впервые начал нормально играть за «Суонси», то подзабыл об этом. Но теперь у меня есть собственный дом и собственная мастерская, в которой я могу работать».
На продвижении в этом деле очень сильно сказался локдаун. После нескольких часов ежедневных тренировок Робертс постоянно спускался в мастерскую и работал там с деревом. За коронавирусную паузу он сделал ворота для своего дома, ворота для домов девушки и мамы, пару скворечников и книжный шкаф из регенерированных досок для строительных лесов. Плюс за весну-2020 он отстроил верстак в своем гараже. В апреле официальный сайт «Суонси» делал с ним интервью, и Робертс говорил, что на тот момент заканчивал со шкафом для инструментов для своей мастерской.
Может ли он сейчас заниматься этим профессионально? Нет, только для себя, как хобби. Во-первых, потому что футбольная карьера отнимает много времени. Во-вторых, потому что у него нет нужного образования:
«У меня нет образования, но мне это нравится, и я все время учусь. Я мог бы стать подмастерьем плотника и пойти с ними на работу, чтобы узнать больше. Я знаю некоторых людей в Суонси, которые были бы счастливы, если бы я был их учеником».
Несколько кадров с хобби Коннора Робертса.
Еще факты о его хобби:
• «Я бы не хотел строить дом или сарай. Я предпочитаю работу с деревом».
• «Я смотрю много шоу на ютубе, которые ведут плотники высшего разряда. Это другой уровень. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь стать чуть ближе к ним».
• Однажды Робертс заверял заказ на молоток в инстаграме, чтобы продавец убедился, что это действительно он совершает такую покупку.
• После возвращения нормальной жизни после коронавирусной паузы Робертс заказал переработанное дерево из Ирландии. Курьер, доставлявший ему товар из пункта приема в Суонси, оформил доставку за бесплатно. Он просто узнал знаменитого заказчика.
• «Зарабатывать на этом? Нет. Я пока не дошел до нужного уровня. Если друзья попросят меня смастерить для них что-то, я сделаю с удовольствием и бесплатно. Но я не возьму за это деньги».
• «На прошлый день рождения ребята из «Суонси» подарили мне бревно. Я сделал из него стаканчик для ванных принадлежностей».
У Робертса есть инстаграм, где он выкладывает свои работы. Говорит, занимается не только производством вещей, но и их отделкой.