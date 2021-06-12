Гол Уэльса сделал парень, который весь год почти не играл. Как он вообще попал на Евро!

В проекте с фактами об игроках Евро-2020 мы вспоминали цитату тренера «Бристоль Сити» о Джо Морреле: «Самый неудачливый футболист в мире». Моррел всегда хорошо тренируется, показывает себя в матчах, но почему-то остается в запасе. Сезон-2020/21 Моррел провел в составе «Лутона» в Чемпионшипе. Там за весь сезон набралось только десять матчей.

Моррел постоянно сидит на скамейке: даже из этих десяти матчей он только в половине сыграл в старте. Моррел уже сказал, что в следующем сезоне готовится к уходу из клуба: «Я футболист, которому нравится играть в футбол, а не футболист, которому нравится быть футболистом. Думаю, в этих понятиях есть большая разница».

Зато в сборной Моррел – важнейший игрок. Он начинал в стартовом составе все матчи Лиги наций, выходил в играх отбора к ЧМ-2022. В квалификации к Евро-2020 Моррел сыграл четыре матча в 2019 году. Перед стартом группового этапа Евро-2020 он рассказывал, что комфортно ощущает себя в любых матчах сборной.

Один из фанатов пообещал, что в случае гола Моррелла на Евро-2020 покрасит волосы в красно-белый цвет. В твиттере напомнили ему об этом во время ассиста Моррела. Перед этим фанат просил его не забить, а на голевой пас отреагировал так: «Рад, что это не было голом». Даже без гола именно Моррел принес Уэльсу важнейшее очко в группе Евро-2020.