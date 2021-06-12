Гол Уэльса сделал парень, который весь год почти не играл. Как он вообще попал на Евро!
Швейцария и Уэльс сыграли вничью со счетом 1:1 на Евро-2020. Авторы голов – раскрученные бомбардиры. Эмболо давно играет в Бундеслиге за «Боруссию М». Киффер Мур забил 20 голов за сезон в Чемпионшипе. Здесь выделяется автор ассиста со стороны Уэльса. Голевой навес на Мура сделал Джо Моррел. Вы этого парня наверняка не знаете.
Моррелу 24 года. Он играет центрального полузащитника. Начинал карьеру в «Бристоль Сити», но провел в команде только один матч. Уходил в аренды, а в октябре 2020-го полноценно перешел в «Лутон». Сейчас Transfermarkt оценивает Моррела в 400 тысяч евро. «Лутон» уже отреагировал на ассист Моррела, выложив его фото с тренировки. Других кадров у него мало.
«Лютон» отмечает любые достижения Моррела в сборной. Даже если он просто попадает в заявку Уэльса или выходит на поле.
В проекте с фактами об игроках Евро-2020 мы вспоминали цитату тренера «Бристоль Сити» о Джо Морреле: «Самый неудачливый футболист в мире». Моррел всегда хорошо тренируется, показывает себя в матчах, но почему-то остается в запасе. Сезон-2020/21 Моррел провел в составе «Лутона» в Чемпионшипе. Там за весь сезон набралось только десять матчей.
Моррел постоянно сидит на скамейке: даже из этих десяти матчей он только в половине сыграл в старте. Моррел уже сказал, что в следующем сезоне готовится к уходу из клуба: «Я футболист, которому нравится играть в футбол, а не футболист, которому нравится быть футболистом. Думаю, в этих понятиях есть большая разница».
Зато в сборной Моррел – важнейший игрок. Он начинал в стартовом составе все матчи Лиги наций, выходил в играх отбора к ЧМ-2022. В квалификации к Евро-2020 Моррел сыграл четыре матча в 2019 году. Перед стартом группового этапа Евро-2020 он рассказывал, что комфортно ощущает себя в любых матчах сборной.
Один из фанатов пообещал, что в случае гола Моррелла на Евро-2020 покрасит волосы в красно-белый цвет. В твиттере напомнили ему об этом во время ассиста Моррела. Перед этим фанат просил его не забить, а на голевой пас отреагировал так: «Рад, что это не было голом». Даже без гола именно Моррел принес Уэльсу важнейшее очко в группе Евро-2020.
В 2021 году Моррел сыграл за сборную Уэльса больше матчей, чем на клубом уровне.