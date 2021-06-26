Фанаты Уэльса не попадут на матч плей-офф – пограничники всех разворачивают в аэропорту. Зато на матч попадет одноклассник Рэмзи
Уэльс и Дания сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдет в Амстердаме, но на игре будут только фанаты из Дании. Ситуация похожа на расклады в игре Дания – Россия в группе ЧЕ-2020, когда болельщики из России не допускались в страну. На тот матч попали только те, кто проживает в Дании. Мы показывали их в отдельном материале.
Здесь все получилось еще запутаннее, но причина – правила безопасности из-за коронавируса. Нидерланды составляют свой список стран с повышенным уровнем опасности заражения. Их жителей либо вообще не пускают в страну, либо сажают на длительный карантин. Фанаты из Дании попадают под специальное исключение, фанаты Уэльса – нет.
Есть несколько правил, которые освобождают людей от обязательного карантина в Нидерландах. Одно из них – пребывание в стране менее 12 часов. BBC писал, что оно распространяется на жителей ЕС и Шенгенской зоны. Великобритания вышла из Европейского союза, поэтому люди оттуда под такие послабления не попадают. Так Уэльс лишился поддержки в плей-офф.
Сборная Уэльса начинала Евро-2020 двумя матчами в Баку. Групповой этап заканчивался выездом в Рим. Некоторые фанаты подумали, что лишняя задержка в Баку позволит им позже попасть в Нидерланды. Рассказывает Джейми Шипп: «Наш риск по заражению коронавирусом явно должен основываться на периоде в Баку, где мы провели 15 дней».
Пограничники в аэропорту смотрят в паспорт. И не пускают в Нидерланды любого жителя Великобритании. Матчи Евро не считаются уважительной причиной, поездка в страну через Баку или Москву (было и такое) – тоже. Всех приземлившихся в Нидерландах пограничники сразу уводили на допрос. Опрашивали несколько часов, а потом разворачивали.
Впечатления одного из фанатов: «Неужели дело в Брексите? Мне трудно в это поверить. Это выглядит странно. Я бы понял, если бы дело было только в росте числа случаев заражения, но ситуация с ЕС кажется странной. Я ничего не имею против датских фанатов, но здесь было бы неплохо проявить некоторую последовательность».
BBC нашел фанатов Уэльса, которые живут в Нидерландах. Магистрант Зак пойдет болеть за Уэльс на арену, Дай Рис болел за Уэльс еще в полуфинале Евро-2016. Теперь Рис и еще семь человек поедут на стадион в Амстердаме, чтобы тоже поддержать Уэльс. Он говорил: «В глубине души я думал: «Пожалуйста, не побеждайте в группе. Я хочу на вас посмотреть».
Еще на игре окажется бывший одноклассник Аарона Рэмзи. Однажды Роберт Уэй путешествовал по Австралии – и там встретил любовь. Переехал в Нидерланды, теперь считает страну своим домом. Он вспомнил, что в детстве вместе учился с Аароном Рэмзи. Они даже ходили вместе на дополнительные занятия по математике. Но не виделись с шестого класса.
Братья Креджингтон тоже живут в Нидерландах и приедут на матч:
Mirror пишет, что на игре ожидается около 16 тысяч фанатов. Больше тысячи из них – датчане, всего несколько человек – валлийцы. Фанатов из Дании будет даже еще больше, потому что болельщики из Уэльса продают билеты. Свободные места достанутся датчанам. Сборная Дании попала в плей-офф в последний момент, когда разгромила Россию (4:1).
Игрок Уэльса Дэниел Джеймс считает, что в отсутствии фанатов нет ничего страшного. За последние полтора года играть без родных болельщиков привыкли уже все игроки: «Это будет похоже на игру с Турцией, поэтому точно нас не смутит». Джеймс вспомнил матч группы, где Уэльс выиграл у Турции. На трибунах в Баку тогда доминировали турецкие фанаты.