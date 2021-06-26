Фанаты Уэльса не попадут на матч плей-офф – пограничники всех разворачивают в аэропорту. Зато на матч попадет одноклассник Рэмзи

Уэльс и Дания сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдет в Амстердаме, но на игре будут только фанаты из Дании. Ситуация похожа на расклады в игре Дания – Россия в группе ЧЕ-2020, когда болельщики из России не допускались в страну. На тот матч попали только те, кто проживает в Дании. Мы показывали их в отдельном материале.

Здесь все получилось еще запутаннее, но причина – правила безопасности из-за коронавируса. Нидерланды составляют свой список стран с повышенным уровнем опасности заражения. Их жителей либо вообще не пускают в страну, либо сажают на длительный карантин. Фанаты из Дании попадают под специальное исключение, фанаты Уэльса – нет.

Есть несколько правил, которые освобождают людей от обязательного карантина в Нидерландах. Одно из них – пребывание в стране менее 12 часов. BBC писал, что оно распространяется на жителей ЕС и Шенгенской зоны. Великобритания вышла из Европейского союза, поэтому люди оттуда под такие послабления не попадают. Так Уэльс лишился поддержки в плей-офф.