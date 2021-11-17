ЧМ-2022
Уэльс
Чехия
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#ЧМ-2022 #Уэльс #Чехия

Уэльс финишировал вторым в группе Е, Чехия – третьей. Обе команды сыграют в стыковых матчах

13 часов назад

В группе Е закончился квалификационный турнир к ЧМ-2022. В последнем туре Уэльс принимал Бельгию, а Чехия – Эстонию. Бельгия вышла досрочно, а Эстония потеряла шансы на плей-офф. Уэльс опережал Чехию на три очка, обе команды боролись за второе место.

Вот так закончились матчи:

Матч завершен
Уэльс
Мур 32
Мур 32
1:1
Матч завершен
Бельгия
Де Брюйне 12
Матч завершен
Чехия
Брабец 59
J. Sykora 85
J. Sykora 85
2:0
Матч завершен
Эстония

По их итогам сборная Уэльса заняла второе место и теперь сыграет в стыковых матчах к ЧМ. Чехия финишировала третьей, но тоже поучаствует в стыках по рейтингу Лиги наций.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.

Таблица квалификации к ЧМ-2022

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