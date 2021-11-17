ЧМ-2022
Уэльс
Чехия
Уэльс финишировал вторым в группе Е, Чехия – третьей. Обе команды сыграют в стыковых матчах
13 часов назад
По их итогам сборная Уэльса заняла второе место и теперь сыграет в стыковых матчах к ЧМ. Чехия финишировала третьей, но тоже поучаствует в стыках по рейтингу Лиги наций.
Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.
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