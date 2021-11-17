Уэльс финишировал вторым в группе Е, Чехия – третьей. Обе команды сыграют в стыковых матчах

В группе Е закончился квалификационный турнир к ЧМ-2022. В последнем туре Уэльс принимал Бельгию, а Чехия – Эстонию. Бельгия вышла досрочно, а Эстония потеряла шансы на плей-офф. Уэльс опережал Чехию на три очка, обе команды боролись за второе место.

Вот так закончились матчи: