Чехия - Эстония: 16 ноября 2021 смотреть онлайн

Чехия
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Чехия - Эстония: 16 ноября 2021 смотреть онлайн

Эстония
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур

Отбор ЧМ. Европа,

10 тур
16 нояб. 2021, 22:45 МСК
16.11.2021, 22:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Чехия
мин
17
Кудела
Ондрей Кудела
3
Челустка
Ондржей Челустка
2
Кадержабек
Павел Кадержабек
8
Дарида
Владимир Дарида
-
Шик
Патрик Шик
-
Янкто
Якуб Янкто
18
Борил
Ян Борил
-
Соучек
Томаш Соучек
-
Барак
Антонин Барак
7
Провод
Лукаш Провод
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
22
Матею
Алеш Матею
-
2
Зима
Давид Зима
-
15
Павелка
Давид Павелка
-
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
-
8
Пешек
Якуб Пешек
-
20
Пекхарт
Томаш Пекхарт
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
-
Аниер
Хенри Аниер
12
Аксалу
Микхел Аксалу
6
Антонов
Илья Антонов
7
Аллику
Рауно Аллику
-
Саппинен
Рауно Саппинен
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
16
Пюрг
Хенрик Пюрг
10
Поом
Маркус Поом
11
Ойгус
Карл Ойгус
23
Ващук
Богдан Ващук
3
Паскочи
Максим Паскочи
Запасные
22
Пештер
Карл-Йохан Пештер
-
2
Субка
Мяртен Субка
-
7
Пури
Сандер Пури
-
10
Фролов
Андрей Фролов
-
5
Кальюмяэ
Марек Кальюмяэ
-
17
Рооснупп
Марк Оливер Рооснупп
-
9
Кирсс
Роберт Кирсс
-

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2
Чехия
6

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