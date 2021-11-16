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Отбор ЧМ. Европа
Чехия VS Эстония
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Чехия - Эстония: 16 ноября 2021 смотреть онлайн
Чехия
-:-
Чехия - Эстония: 16 ноября 2021 смотреть онлайн
Эстония
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
16 нояб. 2021, 22:45 МСК
16.11.2021, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Чехия
мин
17
Кудела
Ондрей Кудела
3
Челустка
Ондржей Челустка
2
Кадержабек
Павел Кадержабек
8
Дарида
Владимир Дарида
-
Шик
Патрик Шик
-
Янкто
Якуб Янкто
18
Борил
Ян Борил
-
Соучек
Томаш Соучек
-
Барак
Антонин Барак
7
Провод
Лукаш Провод
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
22
Матею
Алеш Матею
-
2
Зима
Давид Зима
-
15
Павелка
Давид Павелка
-
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
-
8
Пешек
Якуб Пешек
-
20
Пекхарт
Томаш Пекхарт
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
-
Аниер
Хенри Аниер
12
Аксалу
Микхел Аксалу
6
Антонов
Илья Антонов
7
Аллику
Рауно Аллику
-
Саппинен
Рауно Саппинен
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
16
Пюрг
Хенрик Пюрг
10
Поом
Маркус Поом
11
Ойгус
Карл Ойгус
23
Ващук
Богдан Ващук
3
Паскочи
Максим Паскочи
Запасные
22
Пештер
Карл-Йохан Пештер
-
2
Субка
Мяртен Субка
-
7
Пури
Сандер Пури
-
10
Фролов
Андрей Фролов
-
5
Кальюмяэ
Марек Кальюмяэ
-
17
Рооснупп
Марк Оливер Рооснупп
-
9
Кирсс
Роберт Кирсс
-
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2
Чехия
6
Новости
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября 2020, 13:16
1
#
Новости матча
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Чехия соберет новую сборную на матч с Шотландией – до этого они отменили матч из-за коронавируса
05 сентября 2020, 20:01
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
12 октября 2019, 10:24