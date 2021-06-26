Каспер Дольберг
Евро-2020
Дания
Уэльс
Дольберг стал лучшим игроком матча Уэльс – Дания
вчера, 21:42
В матче 1/8 финала Евро-2020 Каспер Дольберг сделал дубль. Уэльс вылетел из турнира, Дания вышла в четвертьфинал, где сыграет против Нидерландов или Чехии.
- Дольберг впервые вышел в старте сборной Дании на Евро-2020. Он заменил травмированного Юссуфа Поульсена.
- Он забил за Данию девятый гол. Они уместились в пять матчей: четыре дубля + одиночный гол Казахстану.
- Дольберг – первый с 2012 года датчанин, сделавший дубль на Евро. Тогда это сделал Никлас Бендтнер.
История о Каспере Дольберге из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Центрфорвард, но считал эту позицию скучной – ему интереснее было разыгрывать мяч и играть на фланге. До 12 лет он серьезно занимался гандболом, но футбол все же пересилил. О своем характере говорит так: «Я очень тихий. Бегать и орать – вообще не по мне. Я лучше постою в сторонке».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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