Владимир Дарида

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Футбол
Капитан Чехии завершил карьеру в сборной. Команда дошла до 1/4 финала Евро
#Владимир Дарида
Футбол
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
#Владимир Дарида
Футбол
Дарида из «Герты» установил рекорд Бундеслиги, пробежав за матч 14,3 км
#Владимир Дарида
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