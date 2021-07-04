Владимир Дарида
Чехия
Евро-2020
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Капитан Чехии завершил карьеру в сборной. Команда дошла до 1/4 финала Евро
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Сборная Чехии проиграла Дании (1:2) в 1/4 финала Евро-2020. На следующий день после этого матча Чехия объявила, что Владимир Дарида завершает международную карьеру.
Дарида отыграл за Чехию 76 матчей, в которых забил восемь голов. Он участвовал в трех чемпионатах Европы. Ему 30 лет.
На клубном уровне Дарида играет за «Герту». В проекте с фактами об игроках Евро-2020 мы рассказывали о рекорде Дариды по пробегу в Бундеслиге – 14,65 км за матч.
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