Евро-2020
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Результаты 20-го дня Евро-2020: Англия вышла на Данию в полуфинале, Украина вылетела
04 июля, 01:00
На Евро-2020 завершилась стадия 1/4 финала. Вторая пара полуфиналистов:
- Как датчане радуются победе на улицах Копенгагена. Слезы. Крики. Объятия. Счастье. Жизнь.
- Зацените гибкость Дании. Идут дальше, хотя потеряли уже трех лидеров. А 11 голов забили 7 разных человек.
- За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах.
- Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы.
- Чехия забила на Евро-2020 шесть голов. Пять из них – Шик. Он лучший бомбардир.
- Англия – первая сборная в истории Евро, которая в одном матче трижды забила головой.
- Англия впервые в истории не пропускает семь матчей подряд. Серия длится 662 минуты.
- Украина не встала на колено, зато Англия встала полным составом – хотя против свои же фанаты и даже министр образования.
- Санчо тихо сидел на лавке весь Евро и сыграл всего 7 минут. И вдруг за пару дней – бум: трансфер в «МЮ», стартовый состав на четвертьфинал и респекты от тренера.
Когда матчи полуфиналов?
Италия – Испания. 6 июля, 22:00 по московскому времени.
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