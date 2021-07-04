Евро-2020
Украина
Англия
Дания
Чехия
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#Евро-2020 #Англия #Украина #Дания #Чехия

Результаты 20-го дня Евро-2020: Англия вышла на Данию в полуфинале, Украина вылетела

04 июля, 01:00

На Евро-2020 завершилась стадия 1/4 финала. Вторая пара полуфиналистов:

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63

Когда матчи полуфиналов?

ИталияИспания. 6 июля, 22:00 по московскому времени.

ДанияАнглия. 7 июля, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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