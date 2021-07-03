Дания
Евро-2020
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#Дания #Евро-2020

Как датчане радуются победе на улицах Копенгагена. Слезы. Крики. Объятия. Счастье. Жизнь

03 июля, 22:56

Дания прошла в полуфинал чемпионата Европы. Впервые за 28 лет. Пропустив прошлый Евро. Проиграв два стартовых матча. Потеряв главного лидера Эриксена, который чуть не умер от остановки сердца прямо на поле. 

Датчане пережили гору тяжелых эмоций. Но не развалились, а сплотились вокруг надежды. И выиграли. Что сейчас чувствуют эти люди, вместо слов лучше опишут фотографии – с улиц, площадей, фан-зон Копенгагена, где тысячи людей смотрели четвертьфинальный матч. И бурно радовались, обнимая друг друга.

Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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