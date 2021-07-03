Дания
Евро-2020
Чехия
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#Дания #Евро-2020 #Чехия

Дания забила 10-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы

03 июля, 19:22

UPD. Матч закончился со счетом 2:1. Теперь у Дании 11 голов.

В матче 1/4 финала против Чехии забил Томас Делэни. Это случилось на пятой минуте. Гол чехам – первый для Делэни на крупных турнирах за Данию.

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
  • Дания забила 10-й гол на Евро-2020. Это личный рекорд. На Евро-1984 датчане забили девять голов.
  • В 1992 году Дания единственный раз становилась чемпионом Европы. Тогда она за пять матчей забила шесть голов.
  • На Евро-2020 Дания за пять матчей не забила только Финляндии, хотя 23 раза пробила по воротам.

Если Дания победит Чехию, то в полуфинале сыграет против победителя пары Украина – Англия.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka Football
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Анастасия Демидова
03 июля, 19:56
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