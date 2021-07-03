Дания
Евро-2020
Чехия
Дания забила 10-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы
03 июля, 19:22
- Дания забила 10-й гол на Евро-2020. Это личный рекорд. На Евро-1984 датчане забили девять голов.
- В 1992 году Дания единственный раз становилась чемпионом Европы. Тогда она за пять матчей забила шесть голов.
- На Евро-2020 Дания за пять матчей не забила только Финляндии, хотя 23 раза пробила по воротам.
Если Дания победит Чехию, то в полуфинале сыграет против победителя пары Украина – Англия.
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03 июля, 19:56
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