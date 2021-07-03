Патрик Шик
Евро-2020
Дания
Чехия
Чехия забила на Евро-2020 шесть голов. Пять из них – Шик. Он лучший бомбардир
03 июля, 20:18
Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 против Дании. Патрик Шик забил на 49-й минуте с передачи Владимира Коуфала.
- Это его пятый гол на Евро-2020. Он лучший бомбардир турнира вместе с Криштиану Роналду, который в составе Португалии вылетел в 1/8 финала.
- До этого Шик забивал Шотландии (дубль и гол с центра поля), Хорватии и Нидерландам.
- Для него это пятый матч на Евро-2020. Не забивал только Англии.
- За пять матчей Чехия забила шесть голов. Пять – от Шика. Это 83% от общего количества.
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