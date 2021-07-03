Патрик Шик
Евро-2020
Дания
Чехия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Патрик Шик #Евро-2020 #Дания #Чехия

Чехия забила на Евро-2020 шесть голов. Пять из них – Шик. Он лучший бомбардир

03 июля, 20:18

Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 против Дании. Патрик Шик забил на 49-й минуте с передачи Владимира Коуфала.

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
  • Это его пятый гол на Евро-2020. Он лучший бомбардир турнира вместе с Криштиану Роналду, который в составе Португалии вылетел в 1/8 финала.
  • До этого Шик забивал Шотландии (дубль и гол с центра поля), Хорватии и Нидерландам.
  • Для него это пятый матч на Евро-2020. Не забивал только Англии.
  • За пять матчей Чехия забила шесть голов. Пять – от Шика. Это 83% от общего количества.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Чем интересен Шик – лидер Чехии и автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Патрик Шик
#Евро-2020
#Дания
#Чехия