Англия
Евро-2020
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#Англия #Евро-2020

Англия впервые в истории не пропускает семь матчей подряд. Серия длится 662 минуты

04 июля, 00:22

Англия победила Украину в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией.

  • Англия – единственная сборная, которая не пропустила на Евро. Серия без пропущенных голов длится семь матчей.
  • Последний раз Англия пропускала в марте в матче отбора на ЧМ-2022 против Польши.
  • Статистика на Евро-2020: четыре победы, одна ничья и 8:0 по голам.

Англия – первая сборная в истории Евро, которая в одном матче трижды забила головой

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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