Англия
Евро-2020
Англия впервые в истории не пропускает семь матчей подряд. Серия длится 662 минуты
04 июля, 00:22
Англия победила Украину в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией.
- Англия – единственная сборная, которая не пропустила на Евро. Серия без пропущенных голов длится семь матчей.
- Последний раз Англия пропускала в марте в матче отбора на ЧМ-2022 против Польши.
- Статистика на Евро-2020: четыре победы, одна ничья и 8:0 по голам.
Англия – первая сборная в истории Евро, которая в одном матче трижды забила головой
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