Англия впервые в истории не пропускает семь матчей подряд. Серия длится 662 минуты

Англия победила Украину в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией.

Англия – единственная сборная, которая не пропустила на Евро. Серия без пропущенных голов длится семь матчей.

Последний раз Англия пропускала в марте в матче отбора на ЧМ-2022 против Польши.

Статистика на Евро-2020: четыре победы, одна ничья и 8:0 по голам.

Англия – первая сборная в истории Евро, которая в одном матче трижды забила головой