Евро-2020
Дания
Чехия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Дания #Чехия

🇨🇿🇩🇰 Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

03 июля, 20:56

Матч 1/4 финала Евро-2020 прошел в Баку. Основные события:

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
  • Дания не проигрывала Чехии шесть матчей подряд. Серия увеличилась до семи игр без поражений. Последний раз чехи побеждали в 2004 году.
  • Чехия забила шестой гол на турнире. Пять из них – Патрик Шик (83%). Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020 вместе с Криштиану Роналду.
  • За Данию забили семь футболистов – это самый высокий показатель на турнире.
  • Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы с 1984 года (девять голов).
  • В 1992 году Дания единственный раз в истории выигрывала Евро. Тогда последний раз доходила до полуфинала.

Стюарды конфисковали у болельщиков Дании два ЛГБТ-флага

В полуфинале Дания сыграет с победителем пары Украина – Англия, которая сыграет 3 июля в 22:00 по московскому времени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Чем интересен Шик – лидер Чехии и автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Дания
#Чехия