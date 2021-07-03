Евро-2020
Дания
Чехия
🇨🇿🇩🇰 Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
03 июля, 20:56
Матч 1/4 финала Евро-2020 прошел в Баку. Основные события:
- Дания не проигрывала Чехии шесть матчей подряд. Серия увеличилась до семи игр без поражений. Последний раз чехи побеждали в 2004 году.
- Чехия забила шестой гол на турнире. Пять из них – Патрик Шик (83%). Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020 вместе с Криштиану Роналду.
- За Данию забили семь футболистов – это самый высокий показатель на турнире.
- Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы с 1984 года (девять голов).
- В 1992 году Дания единственный раз в истории выигрывала Евро. Тогда последний раз доходила до полуфинала.
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В полуфинале Дания сыграет с победителем пары Украина – Англия, которая сыграет 3 июля в 22:00 по московскому времени.
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