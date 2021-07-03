Евро-2020
Дания
Чехия
Стюарды конфисковали у болельщиков Дании два ЛГБТ-флага
03 июля, 20:40
Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией. Матч проходит в Баку на стадионе «Олимпийский».
Два болельщика датчан продемонстрировали ЛГБТ-флаги. Стюарды конфисковали их на трибунах.
Ранее УЕФА запретил радужную символику в рекламах на матчах в Баку и Санкт-Петербурге, но на трибунах это ограничение не действовало. Об этом рассказал представитель Volkswagen – партнер Евро-2020:
«В связи с опасениями УЕФА по правам для проведения соревнований в России и Азербайджане союз сообщил нам, что использование радужной рекламы в Санкт-Петербурге и Баку невозможно».
На другие города, где проходят матчи 1/4 финала, этот запрет не распространяется.
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