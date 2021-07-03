Стюарды конфисковали у болельщиков Дании два ЛГБТ-флага

Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией. Матч проходит в Баку на стадионе «Олимпийский».

Два болельщика датчан продемонстрировали ЛГБТ-флаги. Стюарды конфисковали их на трибунах.

Ранее УЕФА запретил радужную символику в рекламах на матчах в Баку и Санкт-Петербурге, но на трибунах это ограничение не действовало. Об этом рассказал представитель Volkswagen – партнер Евро-2020:

«В связи с опасениями УЕФА по правам для проведения соревнований в России и Азербайджане союз сообщил нам, что использование радужной рекламы в Санкт-Петербурге и Баку невозможно».

На другие города, где проходят матчи 1/4 финала, этот запрет не распространяется.