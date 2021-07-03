Дания
Евро-2020
Чехия
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#Дания #Евро-2020 #Чехия

На Евро-2020 за Данию забили семь футболистов. Это больше, чем у любой другой команды

03 июля, 20:01

В матче 1/4 финала Евро-2020 Дания после первого тайма побеждает Чехию. Два гола забили Томас Делэни и Каспер Дольберг. 

Для Делэни этот гол стал первым на крупных турнирах за Данию. Дольберг – лучший бомбардир команды.

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42

За Данию забили семь футболистов – самое большое разнообразие на Евро-2020:

Дольберг ⚽️⚽️⚽️

Меле ⚽️⚽️

Поульсен ⚽️⚽️

Делэни ⚽️

Дамсгор ⚽️

Кристенсен ⚽️

Брайтуайт ⚽️

На Евро-2020 Дания проводит пятый матч. Не забила только Финляндии, хотя нанесла 23 удара против одного.

Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы

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Источник:
Squawka Football
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