Дания
Евро-2020
Чехия
На Евро-2020 за Данию забили семь футболистов. Это больше, чем у любой другой команды
03 июля, 20:01
За Данию забили семь футболистов – самое большое разнообразие на Евро-2020:
Дольберг ⚽️⚽️⚽️
Меле ⚽️⚽️
Поульсен ⚽️⚽️
Делэни ⚽️
Дамсгор ⚽️
Кристенсен ⚽️
Брайтуайт ⚽️
На Евро-2020 Дания проводит пятый матч. Не забила только Финляндии, хотя нанесла 23 удара против одного.
Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы
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