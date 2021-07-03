На Евро-2020 за Данию забили семь футболистов. Это больше, чем у любой другой команды

За Данию забили семь футболистов – самое большое разнообразие на Евро-2020:

Дольберг ⚽️⚽️⚽️

Меле ⚽️⚽️

Поульсен ⚽️⚽️

Делэни ⚽️

Дамсгор ⚽️

Кристенсен ⚽️

Брайтуайт ⚽️

На Евро-2020 Дания проводит пятый матч. Не забила только Финляндии, хотя нанесла 23 удара против одного.

Дания забила 11-й гол на Евро-2020. Это ее самый результативный чемпионат Европы